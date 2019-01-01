إقالة الرئيس التنفيذي لـ"ماكدونالدز" بسبب "علاقة عاطفية"

سلسلة مطاعم الوجبات السريعة ماكدونالدز
صوّت مجلس إدارة سلسلة مطاعم الوجبات السريعة "ماكدونالدز"، على رحيل ستيف إيستربروك الرئيس التنفيذي للشركة، بعدما وجدت الإدارة أنّه اخترق قواعد السلوك التي وضعتها.
جاء قرارا الإقالة بعد أن واعد إيستربروك وهو بريطاني الجنسية، إحدى الموظفات في سلسلة المطاعم الشهيرة، ما يعد انتهاكا للوائح الداخلية.
ورغم أنّ إيستربروك صاحب الـ52 عاما، أبلغ موظفيه بأنّ العلاقة كانت برضا الطرفين، لكنه أقر في الوقت ذاته بأنّه انتهاك لقواعد "ماكدونالدز"، وأضاف: "العلاقة كانت خطأ".
ولا تسمح "ماكدونالدز" للمدراء بإقامة علاقات عاطفية مع مرؤوسيهم المباشرين أو حتى غير المباشرين، بحسب "سكاي نيوز".
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