خافض للحرارة وطارد للبلغم ومقوي جنسي.. 7 فوائد لـ الكركديه

اعتاد الكثيرون تناول مشروب الكركديه بمجرد ارتفاع ضغط الدم، وبخلاف أنَّه عادة قديمة إلا أنَّه الأطباء ينصحون بتناوله كونه لا يحتوي على أعراض جانبية لأنه نبات آمن.

وما لم يعلمه عدد كبير أن الكركديه له أيضا استخدامات أخرى ولا يقتصر فقط على انخفاض ضغط الدم حسبما يشرح الدكتور أحمد أبو النصر أخصائي النباتات الطبية.

واستعرض "أبو النصر" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فوائد عديدة لمشروب الكركديه وطريقة عمله كما يلي:

فوائد الكركديه

1- يمكن استخدامه كخافض للحرارة وملطف وتناوله في حال الإصابة بالحمى.

2- يعتبر مضاد حيوي طبيعي، فـ على سبيل المثال يساعد في علاج النزلة الشعبية أو الإنفلونزا ويمكن تناوله إلى جانب الدواء ويساعد كثيرًا على الشفاء.

3- غني بفيتامين سي، وهو ما يساعد على بناء المفاصل وحماية الشرايين وتقوية اللثة وعلاج الأنيميا.

4- طارد للبلغم وخاصة للمدخنين.

5- مدر للعصارة الصفراوية وبينشط الكبد لإنتاجها، فتناوله يساعد على هضم الطعام الدسم أي الذي يحتوي على دهون.

6- يعتبر مقوي جنسي لكونه ينشط الدورة الدموية الطرفية.

7- مدر للبول وطارد للصوديم، أي في حال تناول أي طعام يحتوي على ملح زيادة مثل الفسيخ أو المخللات فتناوله يخرج ذلك.

وأكّد الأخصائي أنَّه يُمنع عن المرأة الحامل لأنَّه يمكن أنَّ يتسبب في إجهاضها، ولكن يمكن للمرضعات تناوله وأي شخص آخر لكونه نباتًا آمنًا.

طريقة عمل الكركديه

يمكن تناوله بأي شكل حسب رغبة الشخص ولكن الأسهل هي ملعقة صغيرة منه على كوب ماء ساخن ويشرب ثلاث مرات يوميا ومن الممكن وضع عليه العسل حسب الرغبة.