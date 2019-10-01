فيديو.. تاريخ كوكب الأرض في 140 ثانية

عرضت صحيفة "ذا صن" البريطانية، تاريخ كوكب الأرض منذ نشأته عبر مقطع فيديو، مدته 140 ثانية، يحتوي على الجدول الزمني للأرض البالغ 4.5 مليار عام.

ويبدأ الفيديو باصطدام كوكب الأرض بكوكب آخر مار، ليتكون القمر قبل ظهور أشكال الحياة البسيطة منذ 3.8 مليار سنة.

الفيديو يتم عرضه على أنه رحلة من لندن لأدنبرة، وفور الوصول إلى يوركشاير، يحدث غزو للأرض من البكتيريا المنتجة للأكسجين.

وبعد 200 مليون سنة، ينتشر في الجو غاز الأكسجين ما يسمح بحياة أكثر تعقيدا، وبالوصول لإدنبره، تستعمر النباتات الأرض منذ 465 مليون سنة.

ومع التوغل في العاصمة الاسكتلندية، يبدأ عصر الديناصورات وتتشكل القارات السبع للأرض، قبل اصطدام كويكب بالأرض أدى لانقراض الديناصورات.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، أن الإنسان المعاصر تطورمنذ نحو 200 ألف عام، وقبل قرن من الزمان، مع بدء الحرب العالمية الأولى، يصل الفيديو إلى أقل من بوصة واحدة من وسط إدنبره.