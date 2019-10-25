إعصار "ميديكين" المزعوم.. لماذا سمّاه المصريون "عصمت"؟

05:26 م | الجمعة 25 أكتوبر 2019
إعصار

إعصار

كتب: فادية إيهاب

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صورة نشرتها إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا"، حول كتل سحابية عملاقة تقترب من أجواء مصر، وتوقعت أنها قد تتسبب في  حدوث إعصار مداري "غير عاد" في بعض مناطق مصر وإسرائيل، الأمر الذي نفته هيئة الأرصاد الجوية مؤكدة أن التكتل ما هو إلى منخفض مداري. 

ومع انتشار أخبار تلك الصورة المحتوية على كتل، والتي وصفتها صحيفة "واشنطن بوست"، بعاصفة تشبه الإعصار ويطلق عليها "ميديكين"، تصدر الإعصار قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولا عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، ولكن باسم "عصمت". 

ويرجع انتشار اسم "إعصار عصمت" على تويتر، لإحدى الناشطات عبر "تويتر" والحامل حسابها اسم "داليا"؛ إذ قررت إطلاق "عصمت" على الإعصار تعليقا على اختيار اسم مصري لـ"مديكين"، ومن ثم اعتمده رواد السوشيال ميديا وأصبح ضمن الوسوم الأكثر تداولا. 

وانهالت العديد من التعليقات الساخرة حول مسمى الإعصار القادم إلى مصر، ومن بينها: "الإعصار عصمت ع البركة اعتمدناه".

وكانت  إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا"، نشرت صورة كتل سحابية عملاقة تقترب من أجواء مصر، متوقعة حدوث إعصار مداري "غير عاد" في بعض مناطق مصر وإسرائيل، ما ينذر بعواصف وأمطار غزيرة على بعض المناطق الساحلية في مصر.

ومن جانبه نفى الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إمكانية حدوث الإعصار، واصفا "مديكين" بأنه منخفض مداري متعمق يصاحبه سقوط أمطار غزيرة تصل إلى حد السيول في بعض المناطق، الأمر الذي أكدت عليه صحيفة "واشنطن بوست". 

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