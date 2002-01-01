تمت الـ60.. الاحتفال بعيد ميلاد "بابلز" أكبر حمار في العالم

05:32 ص | الجمعة 25 أكتوبر 2019
الحمار "بابلز" أكبر حمار في العالم

الحمار "بابلز" أكبر حمار في العالم

كتب: مصطفى الصبري

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احتفل، أمس الخميس، أكبر حمار في العالم بعيد ميلادها الـ60، حيث يؤكد مالكها بأنها "تبدو عجوز.. لكنها شباب من الداخل".

يُعتقد أن أنثى الحمار المذكورة ولدت في عام 1959، أي أن عمرها الحالي تخطى متوسط أعمار الحمير العادية بحوالي 20 عامًا، وتعيش حاليا في منطقة وارويكشاير في بريطانيا، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

احتفل أنثى الحمار، التي تدعى "بابلز"، بعيد ميلادها الـ60 مع مالكها ريتشارد كرادوك، الذي أقام لها احتفالا وأعطاها الجزر والكعك.

ويقول كرادوك إن "بابلز" عادة تكون هادئة للغاية، وتحب أن يهتم بها الزوار، فهي تعتبر عامل جذب سياحي للمنطقة التي تعيش فيها، إذ تقيم في مزار شهير يدعى "هوتون أدفنتشر وورلد".

وأضاف مالك "بابلز" إنها هادئة للغاية وليست عنيدة مثل الكثير من الحمير الأخرى، وتحب انتباه الكثير من الناس إليها.

وتابع أن "بابلز" لا تزال تتمتع بالكثير من الطاقة رغم أنها ليست نشطة مثل بعض الحمير الأصغر سنا، وكانت على اتصال دائم بالناس على مر السنين.

عيد ميلاد بابلز الأخير يعني أنها أخذت التاج من حمار يسمى سوزي، دخل إلى موسوعة جينيس للأرقام القياسية لكونه أقدم حمار في العالم في عام 2002 عن عمر ناهز 54 عامًا.

واستطرد كرادوك أن بابلز انتقلت إلى المزرعة في أوائل التسعينيات وتقيم هناك منذ ذلك الحين "كان لدينا الكثير من الحمير الأخرى منذ ذلك الحين، ولكن بابلز كانت الأولى لدينا، وكبرنا جميعًا معها على مر السنين".

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