فيديو.. دب يهاجم مدربه في سيرك روسي وسط صراخ المتفرجين

10:16 م | الخميس 24 أكتوبر 2019
لقطة من فيديو يظهر لحظة هجوم دب على مدربه بسيرك روسي

لقطة من فيديو يظهر لحظة هجوم دب على مدربه بسيرك روسي

كتب: شريف محمد فريد

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تحول العرض الخاص بالدب في سيرك روسي إلى موجة من الذعر والصراخ، بعد الهجوم المفاجئ والشرس للحيوان الضخم على مدربه، وسط محاولات مستميتة من عمال السيرك لإجبار الدب على ترك المدرب.

وقعت الحادثة في خيمة سيرك بمدينة "أولونتس" بجمهورية "كاريليا" الروسية، قرب الحدود مع فنلندا، حيث كان العرض يسير على ما يرام، حتى الوقت الذي كان الدب يدفع عربة يد بتوجيهات من المدرب، ليفاجئ الجميع بالدب ينقض على المدرب ويطرحه أرضا في حركة مباغتة لم يستوعبها أغلب المتفرجين في البداية، بحسب ما نشرته صحيفة "Daily Mail" الإنجليزية.

لم يستجب الدب لمحاولات أحد عمال السيرك، الذي كان موجوداً وقت الهجوم، لدفعه إلى ترك المدرب، واستمر في عض المدرب، الذي اختفى جسده تحت جسد الدب الضخم الذي يزن أكثر من 270 كيلوجرام.

بدأ المتفجرون يدركون أن الذي يحدث امامهم هو حادثة هجوم، وبدأوا يقومون من أماكنهم وهم في حالة صدمة، قبل أن يتعالى الصراخ ويهرع الجميع نحو باب الخروج، بينما كان عامل السيرك مستمر في ركل الدب  بقدمه بكل قوة، ولكن دون فائدة.

استغرق الأمر عدة لحظات حتى جاء المزيد من عمال السيرك، وتم استخدام صاعق كهربائي لإجبار الدب على التراجع، وأنقذ العمال المدرب، الذي صرحت إدارة السيرك بأنه تعرض لبعض الجروح الناتجة عن أنياب الدب، إلا أنها لم توضح مدى خطورة هذه الجروح، ولم تعط أي تفاصيل بخصوص الحالة الصحية للمدرب.

بدأت الشرطة المحلية ومفتشو الأمن والسلامة تحقيقات حول الحادثة، بينما تستمر حملات جمعيات الرفق بالحيوان في محاربة عروض السيرك المتنقلة، التي تنتشر بشكل متزايد في العديد من المناطق والأقاليم الروسية النائية.

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