فيديو وصور.. بـ"الكيمونو" وفي عرش وزنه 8 أطنان .. اليابان تنصب إمبراطورها

02:28 م | الثلاثاء 22 أكتوبر 2019
خلال حفل تنصيب الإمبراطور الياباني ناروهيتو

خلال حفل تنصيب الإمبراطور الياباني ناروهيتو

كتب: منى السعيد

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بدأ اليوم حفل تنصيب الإمبراطور الياباني ناروهيتو، خلال حفل ضخم أقيم في القصر الإمبراطوري في طوكيو بحضور ألفي مدعو بينهم رؤساء دول وشخصيات عامة عالمية ويابانية، من أكثر من 180 دولة.

ولمدة 30 دقيقة بقي الإمبراطور الجديد "ناروهيتو" ساكنًا داخل هودج ضخم، وزوجته الإمبراطورة ماساكو، داخل العرش الذي يطلق "تاكاميكورا" هو اسم العرش الياباني المستخدم منذ عصر هييان. يبلغ ارتفاعه 6.5 متر ويزن 8 أطنان، وفقا لموقع "روسيا اليوم".

بدأت المراسم فقط حرسان بفتح الستائر ليقف الإمبراطور ساكنًا لبضع دقائق، حتى قرعت الطبول حتى يبدأ كلمته.

بدأت كلمات الإمبراطور الذي كان يرتدي زي الكيمونو الياباني الذي يعود إلى العصر هيبآن، قائلا: "بعدما ورثت العرش بموجب الدستور وقانون البيت الإمبراطوري، وأعلن إلى البلد والعالم، أعلن تنصيبي".

وأضاف "أعد هنا أنني سأصلّي دوماً من أجل سعادة الشعب الياباني والسلام العالمي"، مبدياً كذلك التزامه بالوقوف "بجانب الشعب للوفاء بواجباتي كرمز للأمة ولوحدة شعب اليابان".

بعد انتهاء كلمات الإمبراطور، توقف رئيس الوزراء "آبي سينزو" بصفته ممثلا عن الشعب الياباني، قدم خلالها التهانئ للإمبراطور، ثم هتف 3 مرات كلمة "بانزاى" –تعبير يستخدم في وقت الفرح- وهتف الحضور خلفه.

واعتلى الإمبراطور الجديد، الذي ارتدى ملابس إمبراطورية رسمية، العرش (المنصة) المسمى "تاكاميكورا" حيث أعلن رسميا للشعب عن توليه العرش، خلال سلسلة من الاحتفالات، كان آخرها الذي أقيم اليوم تحت مسمي "حفل الامتنان" ويتم خلاله الإعلان رسميًا عن توليه المنصب، وفقًا لوكالة فرانس برس.

بعد انتهاء مراسم حفل الامتنان التي استمرت 30 دقيقة تقريبا، قام الإمبراطور وزوجته بتغيير ملابسهما وارتديا ملابس غربية واستقلا سيارة مكشوفة في موكب احتفالي.

وسارت السيارة في طريق طوله 4.6 كيلومتر من القصر الإمبراطوري إلى مقر إقامة أكاساكا.

وبدأت بعدها مراسم "دايجوساي"، وهي طقوس صلاة يؤديها الإمبراطور كل عام من أجل السلام والحصاد الوفير.

وكان ناروهيتو قد أصبح إمبراطورًا بشكل رسمي في الأول من مايو الماضي، ليصبح الإمبراطور رقم 126 في أسرته، بعد تنازل والده اكيهيتو عن العرش التي تعد أقدم سلالة تحكم في العالم.

ويذكر أن منصب الإمبراطور "شرفي"، حيث تم فصل السياسة عن المنصب، الذي ينظر له كرمز لوحدة اليابان وشعبها.

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