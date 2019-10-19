فيديو.. مشاهير لبنان يشاركون في المظاهرات: "بدنا نعيش بكرامة"

تشهد لبنان منذ يومين احتجاجات واسعة الانتشار امتدت من العاصمة بيروت إلى مدن أخرى، بسبب تردي الأوضاع المعيشية هناك، بالإضافة إلى رفضهم للضرائب التي فرضت عليهم مؤخرا.

وعبر عدد كبير من نجوم لبنان عن دعمهم لمطالب الشعب، وشارك عدد منهم في التظاهرات التي انتشرت في الشوارع، وتواجدوا بجوار المتظاهرين دعما لمطالبهم.

ونستعرض في السطور التالية أبرز مشاهير لبنان الذين شاركوا في الاحتجاجات التي تشهدها لبنان منذ يومين:

نيشان

وشارك "نيشان"، فيديو لتظاهرة كبيرة شارك فيها من منطقة جلّ الديب، عبر صفحته الشخصية بموقع التدوينات القصيرة تويتر، معلقا عليه: "الآن"، وعلق على فيديو أخر قائلا : "بدنا نعيش بكرامة".

ماجي أبو غصن

وشاركت الممثلة ماجي أبو غصون في حسابها الرسمي على تويتر صورة لها من الشارع وهي تحمل العلم اللبناني وعلقت عليها "لبنان وحقوقنا وحياتنا وولادنا ومستقبلنا بيستاهلوا هيدا المشهد اللي شفتو اليوم عالأرض، الشباب اللبناني الواعي عم يطالب بحياة بتشبه طموحاتو".

ورغم خضوعها لعملية جراحية قبل فترة ليست بطويلة، خرجت الفنانة ماجي بو غصن لتشارك في المظاهرات، وأكدت أن أي شخص لم يشارك وينزل إلى الشارع سيشعر بالندم كثيرا.

مايا دياب

نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب فيديو لها خلال مشاركتها في المظاهرات، وظهرت دياب أعلى سيارتها وهي تلوح بعلم لبنان، وعلقت على الفيديو: "ثورة".

وتأتي مشاركة مايا دياب بعد أن دعت جمهورها للنزول إلى الشارع، وكتبت عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة قالت فيها: أنا جاهزة للنزول إلى الشارع مين متلي؟؟ ثورة لبنان، لبنان ينتفض".

نادين نسيب نجيم

النجمة نادين نسيب نجيم كانت حاضرة أيضا، حيث كانت تحمل العلم اللبناني وهي غاضبة لعدم خروج المواطنين إلى الشوارع، متسائلة "فقط يتهمون الفنانين بأنهم يعيشون في أبراج عاجية، وهم لا يرغبون في المشاركة.. الشعب اللبناني أربعة ملايين نسمة ولا يوجد في الشارع سوى مليون واحد".

نادين الراسي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعًا مصورًا، للممثلة اللبنانية نادين الراسي، وهي تحمل أحد إطارات السيارات وتضعه في النار، وذلك أثناء مشاركتها في الاحتجاجات بوسط العاصمة اللبنانية بيروت.

ويظهر في مقطع الفيديو نادين الراسي تقول إنها تشارك في الاحتجاجات بسبب ما تعاني منه هي بشكل شخصي من سوء الأوضاع الاقتصادية للبلاد وفرض ضرائب جديدة.