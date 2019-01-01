من أبراهام لـ أجويرو "يا قلبي لا تحزن".. ضحايا فانتازي بالملايين

انطلقت مواجهات الأسبوع التاسع من الدوري الإنجليزي، اليوم فى تمام الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، بعد غياب دام أسبوعين تقريبًا بسبب فترة التوقف الدولية، وانتهت معظم مباريات الجولة، وتبقت مبارتان فقط تلعبان غدا.

8 مباريات ساخنة تابعها عشاق الدوري الإنجليزي اليوم، 4 منها انتهت بفوز فريق على حساب آخر، و4 تعادلات، منتظرين ختام الجولة مبارتان فقط، بين ليفربول ومانشستر يونايتيد، شيفيلد يونايتيد وأرسنال.

مباريات اليوم كانت مشتعلة بين الفرق، ولم تكن نتائجها مرضية لآمال كثير من عشاق لعبة فانتازي الشهيرة، التي يمارسها ملايين حول العالم، إذ وقع حوالي مليون و870 ألف ضحية لنتائج مباريات اليوم.

أكثر 3 لاعبين اختارهم عشاق فانتازي ليحملوا شارة القيادة في فرقهم هم سيرجيو أجويريو لاعب مانشستر سيتي، رحيم سترلينج لعب مانشستر سيتي، تومي أبراهام لاعب تشيلسي، بإحصائيات مليون و16 ألفا، و876 ألفا، و850 ألفا، على الترتيب.

صدمة أصابت كل من منح أجويرو وأبراهام شارة القيادة، التي تجعلهم يحصلون على ضعف النقاط بالنسبة لأي لاعب عادي، لأن المليون و870 ألف شخص الذين اختاروهم لم يجنوا النقاط المرجوة.

أبراهام لم يساعد أي ممن منحه شارة القيادة في الحصول على نقاط كثيرة، فعلى الرغم من أنه شارك في مباراة فريقه تشيلسي ضد نيوكاسل وفاز معهم 1-0، إلا أن وجوده لم يكن مؤثرا ولم يجمع سوى 4 نقاط فقط لقاء المشاركة.

أما جاء سيرجيو أجويرو على دكة بدلاء فريقه، لذا وضع كل من اختاروه كابتن في حسبة صعبة، لأنهم لن يجنوا من ورائه شيئا في المقام الأول لو لم يشارك نهائيا.

وقواعد اللعبة تقول إن في حالة عدم مشاركة الكابتن، تنتقل ميزة مضاعفة النقاط إلى نائبه، ولكن في حال مشاركة الكابتن تعود الأمور لطبيعتها من حيث احتساب النقاط، ولكن يكون الوضع أصعب، لأنه يشارك احتياطيا، أي لا يلعب الـ90 دقيقة، ما يقلص فرصه في إضافة أي نقاط لمن اختاره، وهذا يعقد الأمر ويقحم اللاعبين في "حسبة برما".

ما هي الفانتازي؟

فانتازي بريميرليج هي لعبة تفاعلية على موقع الدوري الإنجليزي، تُمكن كل لاعب من اختيار تشكيله الخاص، ويقوم اللاعب باختيار 15 لاعبا (11 أساسيين و4 احتياطيين).

ولا تتجاوز تكلفة التشكيل الـ100 مليون إسترليني، ليقوم باختيار التشكيل الأمثل من قائمته، ويدخل في منافسات تخيلية، ويحصل على نقاط وفقًا لما يقدمه كل لاعب في كل جولة.

يُذكر أن لوائح اللعبة تقضي بحصول اللاعبين على نقاط مقابل تسجيل الأهداف وصناعتها، كما يحصل المدافعون وحراس المرمى ولاعبو الوسط على نقاط مقابل نظافة الشباك.

ويحصل اللاعبون المتميزون في كل مباراة على نقاط إضافية تبعًا لبعض العناصر الأخرى، بينما يتم خصم نقاط من اللاعبين في حالة الحصول على الإنذارات والطرد وتسجيل الأهداف العكسية، وكذلك استقبال شباك المدافعين وحراس المرمى لأكثر من هدف.