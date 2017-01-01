"سعر وامتلاك وحنفية نقاط".. ما هي إنجازات محمد صلاح في لعبة "فانتازي"؟

"الفنانتازي".. لعبة يختبر من خلالها عشاق كرة القدم وبالأخص الدوري الإنجليزي أنفسهم، بوضع تشكيلات متوقعة لأكثر اللاعبين تألقا خلال الموسم وكل جولة، حيث تتسع قاعدتها الجماهيرية بالملايين بمرور المواسم، ويمارسها العديد من اللاعبين ويتابعون تأثيرهم بداخلها، ومنهم اللاعب المصري محمد صلاح.

منذ قليل، رد محمد صلاح، جناح وهداف فريق ليفربول الإنجليزي، على أحد مستخدمي لعبة "فانتازي" الدوري الإنجليزي، بعد أن نشر الأخير فيديو عبر "تويتر"، يتحدث فيه عن الحيرة بين اختيار الفرعون والسنغالي ساديو ماني في تشكيل اللعبة، بطريقة كوميدية، فرد "أبو مكة" على مستخدم فانتازي بـ"إيموشن ضحك".

اسم "صلاح" ارتبط بلعبة "الفنانتازي" منذ قدومه لـ"البريميرليج"، فلم يكن تعليقه على منشور المستخدم أول الأشياء التي جمعته باللعبة، بل سبقها أرقام وحقائق أخرى ربطت اسم جناح ليفربول بـ"فانتازي"، تستعرضها "الوطن" في التقرير التالي:

صلاح يمارس لعبة "فانتازي" ويكشف عن فريقه

في لقاء تليفيزوني، كشف نجم "الريدز" عن فريقه في لعبة "فانتازي"، والذي يضم زميله المصري أحمد حجازي اللاعب السابق في صفوف وست بروميتش ألبيون، بالإضافة لساديو ماني وروبيرتو فيرمينو زميليه في ليفربول.

وقال صلاح في تصريحات لبرنامج "كل اليوم" مع الإعلامي عمرو أديب، "فريقي يضم تيبو كورتوا حارس تشيلسي السابق، وإيدين هازارد جناح البلو السابق، وديبروين من مان سيتي، ونيمانيا ماتيتش من مانشستر يونايتد، وفي الهجوم يوجد جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي".

محمد صلاح أكثر لاعب ارتفع سعره في اللعبة بموسم واحد

في موسم 2017/2018، بدأ جناح ليفربول لعبة "فانتازي" بسعر 9 مليون إسترليني، وبعد تألقه اللافت للنظر أصبح 9.7 مليون إسترليني، قبل أن يصل إلى 10.3 مليون إسترليني، ثم اختتم الموسم بـ10.5 مليون إسترليني.

وارتفع سعر صلاح في موسم واحد بمقدار 1.5 مليون استرليني، وتلك الزيادة كانت الأعلى في لعبة الفانتازي بموسم 2017-2018.

الفرعون صلاح أكثر اللاعبين حصولا على النقاط في "فانتازي" لموسمين

تصدر"أبو مكة" قائمة أكثر اللاعبين حصولا على النقاط في لعبة "فانتازي"، بعد انتهاء موسم 2018/2019 من الدوري الإنجليزي، برصيد 259 نقطة، وذلك للموسم الثاني على التالي، حيث تصدر قائمة الخمسة الأوائل أيضًا في الموسم قبل الماصي 2017/2018، وفقًا لما نشره الحساب الرسمي لـ "فانتازي البريمييرليج" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

صلاح الأكثر اختيارا بين لاعبي وسط الفانتازى

قبل انطلاق الموم الحالي للدوري الإنجليزي، أعلن حساب "فانتازي بريميرليج" الرسمى، أن محمد صلاح هو أكثر لاعب وسط تم اختياره للعبة، وذلك بنسية امتلاك وصلت لـ 38.9%.

واعتلى نجم الريدز قائمة الأكثر اختيارا، ويليه رحيم سترلينج من مانشستر سيتي 31.1%، ثم برناردو سيلفا من مانشستر سيتى 27.1%، ويلفريد زاها من كريستال بالاس 24.5%، وخامسًا ريان فرايزر - بورنموث 20.1%.

صلاح الأغلى في الفانتازي للموسم الثاني على التوالي

تصدر الفرعون المصري ترتيب لاعبي الدوري الإنجليزي من حيث السعر، في لعبة الفانتازي، للموسمين الماضيين على التوالي، حيث كان بدا الموسم الماضي بـ 13 مليون جنيه استرليني، وبرغم تراجع سعره هذا الموسم إلى 12.5 مليون إلا أنه ظل الأغلى سعرًا.