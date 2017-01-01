صلاح "ملك الفانتازي".. يتصدر قائمة الأغلى للموسم الثاني على التوالي

05:00 م | الجمعة 09 أغسطس 2019
محمد صلاح

محمد صلاح

كتب: مصطفى الصبري

أخبار متعلقة

الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع ضد نوريتش سيتي

الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع ضد نوريتش سيتي

الخميس الحزين.. محمد صلاح خارج قائمتي "معهد الأورام وأفضل مهاجم"

الخميس الحزين.. محمد صلاح خارج قائمتي "معهد الأورام وأفضل مهاجم"

الشرطة الإنجليزية تلقي القبض على مشجع إيفرتون المتهم بالعنصرية ضد محمد صلاح

الشرطة الإنجليزية تلقي القبض على مشجع إيفرتون المتهم بالعنصرية ضد محمد صلاح

وقائع عنصرية مستمرة ضد محمد صلاح .. ورد مختلف من اللاعب

وقائع عنصرية مستمرة ضد محمد صلاح .. ورد مختلف من اللاعب

يستعد عشاق الدوري الإنجليزي لانطلاق البطولة، ومعها بداية لعبة "فانتازي" الشهيرة، التي يلعبها الملايين حول العالم.

وللعام الثالث على التوالي، ومنذ انضمامه لفريق ليفربول، يتصدر النجم المصري محمد صلاح اللعبة، سواء من ناحية السعر أو من ناحية الأكثر اختيارا أو كسر الأرقام القياسية.

وتصدر "مو صلاح" ترتيب لاعبي الدوري الإنجليزي من حيث السعر، في لعبة الفانتازي، للموسم الذي سيبدأ، بـ12.5 مليون جنيه استرليني، بنسبة اختيار 38.9%.

وأقرب منافس لصلاح في فريقه هو زميله ساديو ماني الذي يقدر سعره بـ11.5 مليون استرليني، ونسبة اختيار 17.4%.

ويأتي في المرتبة الثانية بعد صلاح مباشرة، في الترتيب العام، من حيث السعر ونسبة الاختيار، لاعب مانشستر سيتي الحاصل على لقب الدوري الموسم الماضي، رحيم سترلينج، بمبلغ 12 مليون إسترليني، ونسبة 31.1%.

واختلفت الأسعار عما كان عليه الأمر في الموسم الماضي، وهو شيء راجع في المقام الأول إلى النقاط التي حققها كل لاعب في الموسم الماضي، وأبرز الاختلافات هي تراجع محمد صلاح من 13 مليون إلى 12.5، ولكنه يبقى في الصدارة.

موسم 2018-2019

في هذا الموسم تصدر النجم المصري وجناح ليفربول محمد صلاح قائمة اللاعبين الأغلى في الفانتازي، منفردًا بقمية 13 مليون إسترليني.

وجاء الإنجليزي هاري كين في المركز الثاني بقيمة 12.5 مليون، أقل بنصف مليون فقط عن صلاح الذي كان ينافسه بالموسم الذي سبقه على الحذاء الذهبي لهداف الدوري، وخطفه أبو مكة أيضا.

وكان هذا الموسم إلى حد ما جيدا بالنسبة لمو، إذ حقق جائزتي هداف الدوري الإنجليزي وأفضل لاعب في البريميرليج في نهاية الموسم الماضي.

موسم 2017-2018

هذا الموسم هو الأول لأبو مكة مع ليفربول، والأنجح له على الإطلاق، وبدأ لعبة "فانتازي" بسعر 9 مليون إسترليني، ومع تألقه اللافت للنظر أصبح 9.7 مليون إسترليني، قبل أن يصل إلى 10.3 مليون إسترليني، ثم اختتم الموسم بـ10.5 مليون إسترليني.

ارتفع سعر صلاح في موسم واحد بمقدار 1.5 مليون استرليني، وتلك الزيادة كانت الأعلى في لعبة الفانتازي بموسم 2017-2018، ليحتل بها المركز السابع في قائمة هذا الموسم.

وتصدر أبو مكة قائمة الأكثر حصولًا على نقاط بـ"فانتازي" بالموسم 2017-2018 بعدما وصل إلى النقطة 303، ليكون أول لاعب في تاريخ اللعبة يصل إلى ذلك الرقم من النقاط، حيث تخطى رقم لويس سواريز.

ما هي الفانتازي

فانتازي بريميرليج هي لعبة تفاعلية على موقع الدوري الإنجليزي، تُمكن كل لاعب من اختيار تشكيله الخاص، ويقوم اللاعب باختيار 15 لاعبا (11 أساسيين و4 احتياطيين).

ولا تتجاوز تكلفة التشكيل الـ100 مليون إسرتليني، ليقوم باختيار التشكيل الأمثل من قائمته، ويدخل في منافسات تخيلية، ويحصل على نقاط وفقًا لما يقدمه كل لاعب في كل جولة.

يُذكر أن لوائح اللعبة تقضي بحصول اللاعبين على نقاط مقابل تسجيل الأهداف وصناعتها، كما يحصل المدافعون وحراس المرمى ولاعبو الوسط على نقاط مقابل نظافة الشباك.

ويحصل اللاعبون المتميزون في كل مباراة على نقاط إضافية تبعًا لبعض العناصر الأخرى، بينما يتم خصم نقاط من اللاعبين في حالة الحصول على الإنذارات والطرد وتسجيل الأهداف العكسية، وكذلك استقبال شباك المدافعين وحراس المرمى لأكثر من هدف.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

لماذا أعلنت 3 دول عربية الإثنين عيد الأضحى؟.. رئيس البحوث الفلكية يوضح

لماذا أعلنت 3 دول عربية الإثنين عيد الأضحى؟.. رئيس البحوث الفلكية يوضح

نحدث الدكتور جاد القاضي رئيس معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن سبب احتفال عدد من الدول العربية بعيد الأضحى يوم الإثنين.
يخلق من الشبه "شيرين".. إسراء تحلم بلقاء مطربة "المشاعر": نفسي أقابلها

يخلق من الشبه "شيرين".. إسراء تحلم بلقاء مطربة "المشاعر": نفسي أقابلها

أحدثت صورة فتاة تدعى "إسراء محمد"، حالة من الجدل بعد نشرها على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وذلك بسبب الشبه بينها وبين شيرين عبد الوهاب.
الخميس الحزين.. محمد صلاح خارج قائمتي "معهد الأورام وأفضل مهاجم"

الخميس الحزين.. محمد صلاح خارج قائمتي "معهد الأورام وأفضل مهاجم"

في يوم واحد غاب نجم الكرة المصري محمد صلاح عن قائمتين إحداهما داخلية أعلنتها جامعة القاهرة والثانية خارجية أعلنها الاتحاد الأوروبي.
عالِم يخبز رغيفا بخميرة فرعونية عمرها 4500 عام

عالِم يخبز رغيفا بخميرة فرعونية عمرها 4500 عام

الهوس بعلم المصريات وكل ما هو فرعوني دفع العالِم شيموس بلاكلي إلى استخدام خميرة عمرها 4500 سنة تعود إلى أيام مصر القديمة، ليخبز رغيفًا، وكانت النتيجة لا تصدق عل
أصوات السماء شتاء وغروب دموي صيفا.. العلم يفسر الظواهر الغريبة في مصر

أصوات السماء شتاء وغروب دموي صيفا.. العلم يفسر الظواهر الغريبة في مصر

الكون الذي نحيا فيه، يُعد مليئا بالأسرار والظواهر الغامضة وغير المفسرة، وطبيعة العالم تحتفظ بغموضها بالرغم من تقدم العلم