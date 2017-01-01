صلاح "ملك الفانتازي".. يتصدر قائمة الأغلى للموسم الثاني على التوالي

يستعد عشاق الدوري الإنجليزي لانطلاق البطولة، ومعها بداية لعبة "فانتازي" الشهيرة، التي يلعبها الملايين حول العالم.

وللعام الثالث على التوالي، ومنذ انضمامه لفريق ليفربول، يتصدر النجم المصري محمد صلاح اللعبة، سواء من ناحية السعر أو من ناحية الأكثر اختيارا أو كسر الأرقام القياسية.

وتصدر "مو صلاح" ترتيب لاعبي الدوري الإنجليزي من حيث السعر، في لعبة الفانتازي، للموسم الذي سيبدأ، بـ12.5 مليون جنيه استرليني، بنسبة اختيار 38.9%.

وأقرب منافس لصلاح في فريقه هو زميله ساديو ماني الذي يقدر سعره بـ11.5 مليون استرليني، ونسبة اختيار 17.4%.

ويأتي في المرتبة الثانية بعد صلاح مباشرة، في الترتيب العام، من حيث السعر ونسبة الاختيار، لاعب مانشستر سيتي الحاصل على لقب الدوري الموسم الماضي، رحيم سترلينج، بمبلغ 12 مليون إسترليني، ونسبة 31.1%.

واختلفت الأسعار عما كان عليه الأمر في الموسم الماضي، وهو شيء راجع في المقام الأول إلى النقاط التي حققها كل لاعب في الموسم الماضي، وأبرز الاختلافات هي تراجع محمد صلاح من 13 مليون إلى 12.5، ولكنه يبقى في الصدارة.

موسم 2018-2019

في هذا الموسم تصدر النجم المصري وجناح ليفربول محمد صلاح قائمة اللاعبين الأغلى في الفانتازي، منفردًا بقمية 13 مليون إسترليني.

وجاء الإنجليزي هاري كين في المركز الثاني بقيمة 12.5 مليون، أقل بنصف مليون فقط عن صلاح الذي كان ينافسه بالموسم الذي سبقه على الحذاء الذهبي لهداف الدوري، وخطفه أبو مكة أيضا.

وكان هذا الموسم إلى حد ما جيدا بالنسبة لمو، إذ حقق جائزتي هداف الدوري الإنجليزي وأفضل لاعب في البريميرليج في نهاية الموسم الماضي.

موسم 2017-2018

هذا الموسم هو الأول لأبو مكة مع ليفربول، والأنجح له على الإطلاق، وبدأ لعبة "فانتازي" بسعر 9 مليون إسترليني، ومع تألقه اللافت للنظر أصبح 9.7 مليون إسترليني، قبل أن يصل إلى 10.3 مليون إسترليني، ثم اختتم الموسم بـ10.5 مليون إسترليني.

ارتفع سعر صلاح في موسم واحد بمقدار 1.5 مليون استرليني، وتلك الزيادة كانت الأعلى في لعبة الفانتازي بموسم 2017-2018، ليحتل بها المركز السابع في قائمة هذا الموسم.

وتصدر أبو مكة قائمة الأكثر حصولًا على نقاط بـ"فانتازي" بالموسم 2017-2018 بعدما وصل إلى النقطة 303، ليكون أول لاعب في تاريخ اللعبة يصل إلى ذلك الرقم من النقاط، حيث تخطى رقم لويس سواريز.

ما هي الفانتازي

فانتازي بريميرليج هي لعبة تفاعلية على موقع الدوري الإنجليزي، تُمكن كل لاعب من اختيار تشكيله الخاص، ويقوم اللاعب باختيار 15 لاعبا (11 أساسيين و4 احتياطيين).

ولا تتجاوز تكلفة التشكيل الـ100 مليون إسرتليني، ليقوم باختيار التشكيل الأمثل من قائمته، ويدخل في منافسات تخيلية، ويحصل على نقاط وفقًا لما يقدمه كل لاعب في كل جولة.

يُذكر أن لوائح اللعبة تقضي بحصول اللاعبين على نقاط مقابل تسجيل الأهداف وصناعتها، كما يحصل المدافعون وحراس المرمى ولاعبو الوسط على نقاط مقابل نظافة الشباك.

ويحصل اللاعبون المتميزون في كل مباراة على نقاط إضافية تبعًا لبعض العناصر الأخرى، بينما يتم خصم نقاط من اللاعبين في حالة الحصول على الإنذارات والطرد وتسجيل الأهداف العكسية، وكذلك استقبال شباك المدافعين وحراس المرمى لأكثر من هدف.