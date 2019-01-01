"اللهم استرني".. الفنان أحمد مكي يودع والده بمقطع فيديو

04:33 م | السبت 19 أكتوبر 2019
أحمد مكي

أحمد مكي

كتب: فادية إيهاب

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"اللهم أرحم والدي وأدخله برحمتك فسيح جناتك يا رحمن يا رحيم" بذلك الدعاء، نعى الفنان أحمد مكي، والده، بعدما توفي في الساعات الأولي من صباح أمس الجمعة، خلال إقامته في دبي بدولة الإمارات.

والد أحمد مكي في مقطع فيديو: اللهم استرني 

البوست الذي نشره "مكي" عن والده، جاء بالتزامن مع وجوده في الإمارات برفقة أسرته لإلقاء النظرة الأخيرة على أبيه قبيل دفنه.

وأظهر مقطع الفيديو، والد الفنان أحمد مكي، وهو يردد أحد الأدعية، قائلا: "اللهم استرني بسترك الجميل الذي سترت به ذاتك فلا عين تراك ولا يد تصل إليك.. احجب عني القوم الظالمين، بقدرتك يا قويم يا متين".

"أغلى من الياقوت" آخر رسائل أحمد مكي عن الأبوة

علاقة أحمد مكي بوالده، تحدث عنها من قبل في أكثر من حوار تليفزيوني وإذاعي، متناولا كيف أثرت عليه في تربيته لابنه، كما أنها كانت تمهيدًا لإنتاج أغنيته "أغلى من الياقوت" التي يعتبرها بمثابة رسالة ووصية لابنه، ولكل طفل على علاقة متوترة مع والده أو والدته في الفترة الأخيرة.

كما نشر الفنان أحمد مكي عبر حسابه الشخصي على "تويتر" صورة بها آية قرآنية "يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي"، مطالبا جمهوره بالدعاء لوالده الراحل.

وأعلنت الفنانة إيناس مكي وفاة والدها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أسألكم الدعاء لوالدي مكي، ربنا يرحمه ويحسن إليه ويستقبله برحمته وكرمه"؛ ليتصدر بعدها اسم ابن الراحل الفنان أحمد مكي، قائمة تريندات "جوجل".

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