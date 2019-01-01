قبل رحيل والده.. "أغلى من الياقوت" آخر رسائل أحمد مكي عن الأبوة

12:42 م | السبت 19 أكتوبر 2019
أحمد مكي

أحمد مكي

كتب: فادية إيهاب

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وفاة والد الفنان أحمد مكي بالإمارات

أعلنت الفنانة إيناس مكي وفاة والدها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أسألكم الدعاء لوالدي مكي، ربنا يرحمه ويحسن إليه ويستقبله برحمته وكرمه"؛ ليتصدر بعدها اسم ابن الراحل الفنان أحمد مكي، قائمة تريندات "جوجل". 

أحمد مكي وعلاقته بوالده تحدث عنها مع يونس ومنى الشاذلي 

علاقة أحمد مكي بوالده، تحدث عنها من قبل في أكثر من حوار تليفزيوني وإذاعي، متناولا كيف أثرت عليه في تربيته لابنه، كما أنها كانت تمهيدًا لإنتاج أغنيته "أغلى من الياقوت".

انفصال والد مكي عن والدته جعله يعيش في أسرة مفككة، بحسب ما قاله الفنان، خلال حديثه في برنامج "كلام معلمين"، على الراديو 9090، في أكتوبر 2018، واصفا أمر الانفصال بين الزوجين وتأثيره على الأبناء: "عدم وجود الأب في حياتك ممكن يخلي الدنيا تاخدك في حتت تانية غلط". 

حاول أحمد مكي نقل تجربته من خلال أعماله، قائلا إن كل الأغاني التي قدمها تعود أساسًا إلى خبرة شخصية أو شيء مر به على مدار حياته. 

وكشف "مكي"، خلال خلال استضافته في برنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "cbc"، مع الإعلامية منى الشاذلي، في ديسمبر 2019، أن كواليس أغنية "أغلى من الياقوت" رسالة ووصية لابنه، ولكل طفل على علاقة متوترة مع والده أو والدته في الفترة الأخيرة.

"الأغنية اتعملت لما خلفت، عشان كانت حاجة جديدة عليا، وشايف حد شبهي وبيقلدني في حاجات كتير، وبدأت استرجع ذكرياتي كلها بقا واللي حصل معايا".. ذلك هو الوصف الدقيق لدافع "مكي" تقديمه أغنية "أغلى من الياقوت"، متابعا أنه كان في قمة السعادة عندما أنجبت زوجته طفله، ووصلت سعادته إلى حد البكاء.

وحرص مكي على أن يكون ابنه معه في أغنية "أغلى من الياقوت"، ولم يستعن بطفل آخر، مضيفًا أنه شرح لطفله المعاني التي يريد إيصالها له من خلال الأغنية، متابعا: "ابني بكى لما فهم أنا عاوز أقوله إيه من الأغنية وحضني".

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