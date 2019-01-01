أكبرها في حجم ساعة "بيج بن".. الأرض تترقب 5 كويكبات ضخمة غدا

رصدت وكالة علوم الفضاء الأمريكية "ناسا" 5 كويكبات ضخمة يتوقع مروروها بالقرب من كوكب الأرض غدا الموافق 18 أكتوبر.

واستطاع مركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض التابع لـ"ناسا" أن يرصد الكويكبات، فهو متخصص في تتبع الصخور الفضائية المحتمل تواجدها قرب الأرض، بحسب ما ذكر موقع "روسيا اليوم".

وأكد مركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض التابع لـ"ناسا" أن هناك 5 كويكبات ستحقق عبورا قريبا من الأرض غدا.

أكبر الكويكبات الـ5 يدعى 2019 TM7، ويتراوح قطره بين 42 و95 مترا، ما يدل على أنه يمكن أن يكون بحجم ساعة "بيج بن" الشهيرة في لندن.

وأقرب نقطة بين 2019 TM7 وبين الأرض عند مروره غدا، تكون على بعد 2.5 مليون ميل، ولكن "ناسا" تعتبر هذا الحدث مثابة "نهج قريب".

وعن الكويكبات الـ4 الأخرى، فأسماؤوها بالترتيب: 2019 TE2، و2019 TW6، و2019 TP5، و2019 TA1، وهي أصغر قليلا من 2019 TM7، حيث يتراوح قطرها بين 31 و59 مترا.

وأكدت ناسا على أن أقرب كويكب من الكويكبات الـ5 بالنسبة للأرض سيكون على بعد 1.9 مليون ميل، ما يعني أن فرصة الاصطدام ضئيلة للغاية.

وترصد "ناسا" حوالي 30 جسما جديدا قريبا من الأرض أسبوعيا، وفي بداية عام 2019 اكتشفت ما مجموعه أكثر من 19 ألف جسم فضائي.