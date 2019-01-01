"لولو" فرسة النهر الصغيرة.. مولود جديد بحديقة حيوان الجيزة

05:45 م | الخميس 17 أكتوبر 2019
كتب: دعاء نادي

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حالة من الفرحة والسرور عمت حديقة الحيوان بالجيزة بعد استقبالهم مولودة فرس النهر الجديدة "لولو"، حيث أصبحت تحتوى الحديقة على 28 فرس نهر.

أكد محمود أحمد، حارس فرس النهر، أن ولادة الأم جاءت بشكل طبيعي، داخل البحيرة، مشيرا إلى أن المولود يظل في رعاية أمه لمدة سنتين.

"بنحاول نحافظ على المولود الجديد، وعيوننا عليه إن محدش يخبطه حتى لو أمه وفي الأكل بنحط للمولود في مكان وللأم في مكان تاني".. كلمات قالها عم محمود حارس فرس النهر، الذي قضى مع الأم عزيزة فوق 17 عاما يجلس معها أكثر من 9 ساعات يوميا يطعمها ويسقيها ويهتم بها ويعتبرها صديقته المقربة التى تحن عليه وتحميه.

تأتي ولادة فرس النهر الجديد لولو، بعد وفاة أكبر فيلة في الحديقة "نعيمة"، التي رحلت الأسبوع الماضي، الخبر الذي أحزن الجميع، وأولهم حارسها عم محمد، الذي تأثر من وفاتها وحزن عليها وبكى بشدة بعد فراقها.

كانت نعيمة من أقدم الأفيال في الحديقة، حيث كانت تبلغ من العمر 40 عاما وكانت صديقة للأطفال والكبار.

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