فيديو "مرعب" من داخل مختبر للسموم: القرود تصرخ ألما والكلاب تنزف

03:32 ص | الخميس 17 أكتوبر 2019
القرود

القرود

كتب: الوطن

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دراسة: القطط ليست أقل وفاء من الكلاب

كشفت لقطات سرية من داخل مختبر للسموم في ألمانيا، الاختبارات التي تُجرى على حيوانات تشمل قرود وقطط وكلاب، في وضع موجع للغاية.

اللقطات "المرعبة"، التي تم تسريبها من داخل مختبر علم الأدوية والسموم التابع لـ"LPT" في مينينبوتل، في ضواحي هامبورج، أظهرت مجموعة من القرود تصرخ من الألم، بعضهم مكبلين بأدوات معدنية، في حين تظهر عددا من الكلاب والقطط تنزف حتى الموت، وذلك بحسب ما نقله " سبوتنيك" عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأظهر الفيديو ومجموعة صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، قرودا مربوطة بأقواس معدنية في صفوف على الحائط، بينما يضع الآخرون رؤوسهم مقيدة ويظهرون في محاولة يائسة للهروب، فيما يبدو أن كلاب الصيد تنزف بغزارة نتيجة التجارب التي تعرضوا لها.

وكان ناشط سري حصل على وظيفة في منشأة الأبحاث من ديسمبر 2018 إلى مارس 2019، وقال إنه شهد اختبارات على كلاب الصيد والقرود والقطط والأرانب، التي أجريت لشركات في جميع أنحاء العالم، وأكد الناشط السري أن الحيوانات كانت تعيش في ظروف مروعة.

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