"موانا" المصرية توجه رسالة عبر "الوطن" إلى مكة محمد صلاح

09:21 م | الأربعاء 16 أكتوبر 2019
لوما صبري

لوما صبري

كتب: دارين فرغلي

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قالت لوما صبري، الشابة التي أدت دوبلاج صوتي باللغة العربية لشخصية "موانا" في فيلم ديزني الكارتوني، إنها سعيدة جدا بنشر النجم العالمي محمد صلاح صور أثناء احتفاله بعيد ميلاد ابنته "مكة" وهما يرتديان أزياء من فيلم "موانا".

وأشارت "صبري"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إلى أنها تلقت رسائل كثيرة من أصدقائها فور نشر نجم ليفربول تلك الصور، معتبرة ما حدث بمثابة تشجيع كبير لها، ووجهت رسالة إلى "مكة" قائلة: "كل عام وأنتي بخير، وأتمنى أن تكوني شخصية قوية مثل موانا، لكن اسمعي كلام مو صلاح".

ومدبلجة كارتون "موانا" درست في إحدي مدارس الأزهر، ثم تركتها وهي في الصف الأول الإعدادي، وأكملت تعليمها الثانوي ثم التحقت بكلية فنون جميلة وتخرجت منها.

تقول "لوما" بدأت في مجال الدوبلاج وأنا عمري لم يتعدى 12 عاما وساعدني فيه كثيرا حفظي للقرآن الكريم، حيث سهل عليا التحدث بلغة عربية سليمة في أفلام الكارتون، بدأت بتأدية أصوات خلفية وجماعية وشاركت في عدة أعمال كبيرة بعد ذلك منها العمل الكارتوني "Frozen" حيث قمت بتأدية صوت "إيلسا" عندما كانت صغيرة.

وعن اشتراكها في العمل الكارتوني "موانا" قالت "لوما" إن "ديزني كانت تريد أن تقوم شخصية واحدة بالغناء والأداء الصوتي لشخصية موانا، وتقدم الكثيرون لهذا الدور، ولكن لم يكن هناك شخصية جيدة في الغناء وفي أداء صوت الشخصية في الوقت نفسه، وبعد اختبارات كثيرة وقع الاختيار عليّ لتأدية الدور"، وعن شخصية "موانا" تقول: "في أغلب الأحيان تدور أحداث العمل الكارتوني حول قصة حب، مثل سندريلا أو علاء الدين، لكن "موانا" مختلفة، فهي شخصية قوية، ليست متمردة ولكنها تحب أن تثبت بالمنطق أنها على حق دائما، إضافة إلى أن العمل به الكثير من المواقف المضحكة، بخاصة مع وجود حيوان أليف في العمل وهو الديك "هيهي" إضافة إلى أجواء البحر واستخدام ألوان مبهجة في العمل حتى مع الشخصيات الشريرة وهذا كله أدى إلى أن يكون العمل مختلف وأن يحب الأطفال شخصية موانا"، وعن الاهتمام بالدوبلاج في مصر تقول "لوما": "بيبقي في اهتمام أكبر لما يكون اللي بيعمل الدوبلاج فنانين كبار ومعروفين لكن لما يكون المدبلج مش ممثل أو مغني بيبقي في اهتمام أقل، والنَّاس مبتعرفش مين اللي عمل صوت الشخصية الكارتونية دي وأتمنى إن ده يتغير الفترة اللي جاية".

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