بأزياء من فليم "موانا".. محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاد مكة

محمد صلاح ومكة
احتفل نجم منتخب مصر وجناح فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح بعيد ميلاد ابنته "مكة"، بطريقة خاصة ومختلفة، استوحاها من الفيلم الكارتوني الشهير "موانا".
ونشر محمد صلاح عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي صور له برفقة مكة، وهما يرتديان أزياء تشبه الموجودة في الفيلم الكارتوني الشهير، ومعهما "تورتة عيد الميلاد".
وكتب أبو مكة معلقا على الصور "أنا، ماوي، أقدم لكم موانا! عيد ميلاد سعيد يا أميرتي".
شارك النجم المصرى محمد صلاح فى مران ليفربول أمس الثلاثاء بصورة طبيعية، وذلك استعدادًا لخوض مواجهة مانشستر يونايتد يوم الأحد المقبل فى إطار الجولة التاسعة من الدورى الإنجليزى الممتاز.
وخاض محمد صلاح المران بعد شفائه تمامًا من الإصابة التى لحقت به فى المواجهة الأخيرة أمام ليستر سيتى فى الجولة الماضية من البريميرليج، إثر تدخل قوى من حمزة تشودرى لاعب الذئاب.
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