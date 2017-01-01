محمد صلاح "ينكد" على أكثر من مليون شخص حول العالم بسبب مباراة شيفيلد

نجا فريق ليفربول من فخ التعادل أمام نظيره شيفيلد يونايتد، العائد حديثًا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليج)، بعدما تمكن الهولندي فينالدوم من تسجيل هدف الفوز الوحيد في المباراة.

وعلى الرغم من حصول فريق ليفربول على الثلاث نقاط، إلا أن نجم الفريق محمد صلاح خذل حوالي مليون و330 ألف و639 مشجعًا للدوري الإنجليزي ممن يمارسون لعبة فانتازي عبر الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي، وقرروا اختيار محمد صلاح قائدًا لفريقهم في اللعبة.

ما هي الفانتازي؟

فانتازي بريميرليج هي لعبة تفاعلية على موقع الدوري الإنجليزي، تُمكن كل لاعب من اختيار تشكيله الخاص، ويقوم اللاعب باختيار 15 لاعبا (11 أساسيين و4 احتياطيين).

ولا تتجاوز تكلفة التشكيل الـ100 مليون إسرتليني، ليقوم باختيار التشكيل الأمثل من قائمته، ويدخل في منافسات تخيلية، ويحصل على نقاط وفقًا لما يقدمه كل لاعب في كل جولة.

يُذكر أن لوائح اللعبة تقضي بحصول اللاعبين على نقاط مقابل تسجيل الأهداف وصناعتها، كما يحصل المدافعون وحراس المرمى ولاعبو الوسط على نقاط مقابل نظافة الشباك.

ويحصل اللاعبون المتميزون في كل مباراة على نقاط إضافية تبعًا لبعض العناصر الأخرى، بينما يتم خصم نقاط من اللاعبين في حالة الحصول على الإنذارات والطرد وتسجيل الأهداف العكسية، وكذلك استقبال شباك المدافعين وحراس المرمى لأكثر من هدف.

محمد صلاح يحصل على 3 نقاط في فانتازي أمام شيفيلد يونايتد

وحصل محمد صلاح في اللعبة على 3 نقاط، أي 6 نقاط لمن اختاروه "كابتن" لفريقهم في اللعبة، وهو أمر صعب لمن يرغبون في المنافسة والحصول على عدد أكبر من النقاط.

كاد محمد صلاح أن يحصد المزيد من النقاط في اللعبة، وتعزيز نتيجة فريق ليفربول خلال المباراة، حينما أهدر كرة سهلة في الدقيقة 78 من عمر اللقاء، بعدما انفرد بحارس مرمى الفريق المنافس، قبل أن يتصدى لها حارس شيفيلد يونايتد ويحولها إلى ركلة ركنية.

محمد صلاح أكثر كابتن في الجولة السابعة

محمد صلاح هو اللاعب الأكثر اختيارًا من بين لاعبي "فانتازي" ليكون كابتن في تشكيل الممارسين للعبة الأشهر في العالم بين مشجعي كرة القدم، حيث جاء في المركز الأول، وخلفه سيرجيو أجويرو، مهاجم فريق مانشستر سيتي، بينما جاء في المركز الثالث رحيم سترلينج، لاعب السيتي أيضًا.

محمد صلاح أكثر لاعب ارتفع سعره في اللعبة بموسم واحد

في موسم 2017/2018، بدأ جناح ليفربول لعبة "فانتازي" بسعر 9 مليون إسترليني، وبعد تألقه اللافت للنظر أصبح 9.7 مليون إسترليني، قبل أن يصل إلى 10.3 مليون إسترليني، ثم اختتم الموسم بـ10.5 مليون إسترليني.

وارتفع سعر صلاح في موسم واحد بمقدار 1.5 مليون استرليني، وتلك الزيادة كانت الأعلى في لعبة الفانتازي بموسم 2017-2018.

الفرعون صلاح أكثر اللاعبين حصولا على النقاط في "فانتازي" لموسمين

تصدر"أبو مكة" قائمة أكثر اللاعبين حصولا على النقاط في لعبة "فانتازي"، بعد انتهاء موسم 2018/2019 من الدوري الإنجليزي، برصيد 259 نقطة، وذلك للموسم الثاني على التالي، حيث تصدر قائمة الخمسة الأوائل أيضًا في الموسم قبل الماصي 2017/2018، وفقًا لما نشره الحساب الرسمي لـ "فانتازي البريمييرليج" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".