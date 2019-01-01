صورة مذهلة.. هكذا تصطاد الحيتان الأسماك والقشريات

صورة توضح كيف تصطاد الحيتان فرائسها
كشفت صور حديثة ملتقطة من قبل باحثين في جامعة هاواي، عن كيفية اصطياد الحوت الأحدب لفرائسه، ورغم اعتماده على طريقة سهلة لكنها فعالة.
وأظهرت الصور لقطات للحوت جنوبي ألاسكا، وهو يقوم بنسج شباك باستخدام فقاقيع الهواء يخرجها من فتحة أعلى رأسه داخل المياه، حتى يكون قادر على احتجاز الفريسة، وفقًا لموقع "سكاى نيوز".
وبهذه الطريقة، يكون الحوت الأحدب قادر على اختيار فريسته والتي غالبا تكون من الأسماك أو القشريات، وهذه الفقاقيع تكون قادرة على ارباك الفريسة وحبسها داخل دائرة.
ونجح عالم البحار لارس بيجدر وزملاء آخرون من جامعة هاواي، في التقاط صور فريدة للحيتان الحدباء وهي تمارس هذه التقنية غير المسبوقة في الصيد.
والتقطت الصور كجزء من مشروع استقصائي عن تناقص أعداد الحوت الأحدب، حيث يركز الباحثون بشكل خاص على تأثير التحولات في السلاسل الغذائية المرتبطة بتغير المناخ وتناقص أعداد الفرائس.
ويزور حوالي 3 آلاف من الحيتان الحدباء ألاسكا كل صيف خلال فترة البحث عن الغذاء، بينما يهاجر ما يصل إلى 10 آلاف إلى هاواي في فصل الشتاء للتكاثر.
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