أزمة بين الاتحاد الأوروبي وكولومبيا.. والسبب "البطاطس المقلية"

08:08 ص | الثلاثاء 15 أكتوبر 2019
بطاطس مقلية

بطاطس مقلية

كتب: كريم عثمان

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اعترضت المفوضية الأوروبية، أمس، على الرسوم الجمركية لمكافحة إغراق السوق فرضتها كولومبيا على البطاطس المقلية المجلدة المستوردة من بلجيكا وألمانيا وهولندا، وأعلنت عن نيتها الاحتكام إلى منظمة التجارة العالمية.

وقالت المفوضة الأوروبية المعنية بشؤون التجارة سيسيليا مالستروم، خلال مؤتمر صحفي، "طلبت اليوم إطلاق مسار لفض النزاعات أمام منظمة التجارة العالمية في حق كولومبيا في أقرب وقت ممكن".

وذكّرت بالمساعي المتعددة التي يبذلها الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق مع الحكومة الكولومبية، "لكن كلّ الجهود باءت بالفشل"، بحسب سكاي نيوز عربية.

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