فيديو.. كواليس جلسة تصوير محمد صلاح وأليساندرا لمجلة GQ العالمية

04:20 م | السبت 12 أكتوبر 2019
محمد صلاح وعارضة الأزياء

محمد صلاح وعارضة الأزياء

كتب: فادية إيهاب

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نشر النجم محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول، فيديو من كواليس تصويرغلاف مجلة GQ العالمية، برفقة عارضة الأزياء البرازيلية أليساندرا أمبروسيو، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". 

وعلق صلاح على الفيديو، قائلا: "خلف الكواليس"، متضمنا المقطع العديد من الإطلالات لكلا من صلاح وعارضة الأزياء.

وأحدث محمد صلاح، جدلا واسعا بعدما نشر صورا على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وهو برفقة عارضة الأزياء البرازيلية أليساندرا أمبروسيو، حيث يتصدران غلاف مجلة "GQ" العالمية.

بجانب الجدل الذي أحدثه ظهور محمد صلاح برفقة أليساندرا؛ فتصدر اسمهما قائمة التريندات بموقع "جوجل"، فضلا عن الوسوم الأكثر تداولا عبر "تويتر"، كما وجد رواد مواقع التواصل الاجتماعي فرصة للسخرية وتدشين العديد من الكوميكسات. 

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