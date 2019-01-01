أسعار ملابس محمد صلاح رفقة عارضة أزياء مجلة GQ.. "الجزمة بـ86 ألف جنيه"

نشر محمد صلاح، نجم ليفربول ومنتخب مصر، صورا له مع عارضة أزياء برازيلية على غلاف مجلة GQ، أمس الجمعة، الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويأتي ظهور محمد صلاح في صور مشتركة مع عارضة الأزياء أليساندرا أمبروسيو في مجلة GQ، عقب فوزه بلقب رجل العام خلال حفل أقامته المجلة مؤخرا.

ظهر محمد صلاح في صوره مع عارضة الأزياء البرازيلية بإطلالات مختلفة، وبالبحث عبر الموقع الرسمي للمجلة توصلنا إلى أسعار تلك الإطلالات.

وقالت مجلة GQ إن "تيشرت" محمد صلاح في هذه الصورة 360 دولار أي ما يعادل 5940 جنيه مصري، أما سعر البنطلون 1720 دولار أي ما يعادل 28380 جنيه مصري، بينما يبلغ سعر الحذاء 5260 دولارا ما يعادل 86790 جنيه مصري.

وفي تلك الصورة ارتدى محمد صلاح بليزر وبنطلون من ماركة جوتشي، وقالت المجلة إن البليزر يبلغ سعره 2830 دولار ما يعادل 46695 جنيها مصريا، في حين بلغ سعر البنطلون 980 دولارا مايعادل 16170 جنيها مصريا.

وفي هذه الصورة، ظهر محمد صلاح مرتديًا بليزر وبنطلون من ماركة برادا، قالت مجلة GQ إن سعر البليزر يبلغ 2700 دولار ما يعادل 44550 جنيه مصري، وسعر البنطلون 1430 دولار أي ما يعادل 23595 دولارا.

يذكر أن إجمالي إطلالات محمد صلاح في الصور الثلاثة بلغت 15280 دولارًا، أي ما يعادل 252 ألف جنيها مصريا.