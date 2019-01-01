أسعار ملابس محمد صلاح رفقة عارضة أزياء مجلة GQ.. "الجزمة بـ86 ألف جنيه"

11:58 ص | السبت 12 أكتوبر 2019
محمد صلاح

محمد صلاح

كتب: أحمد محمد عبدالباسط

أخبار متعلقة

حصل محمد صلاح على جائزتها.. معلومات عن مجلة GQ العالمية

حصل محمد صلاح على جائزتها.. معلومات عن مجلة GQ العالمية

كتاب وقطة وحضن.. صور لمحمد صلاح أثارت الجدل عبر الـ سوشيال ميديا

كتاب وقطة وحضن.. صور لمحمد صلاح أثارت الجدل عبر الـ سوشيال ميديا

محمد صلاح يتصدر قائمة أفضل الصفقات في تاريخ يورجن كلوب

محمد صلاح يتصدر قائمة أفضل الصفقات في تاريخ يورجن كلوب

بعد تحذيرات ليفربول.. قطر: صلاح لن يظهر مع تميم في مونديال الأندية

بعد تحذيرات ليفربول.. قطر: صلاح لن يظهر مع تميم في مونديال الأندية

نشر محمد صلاح، نجم ليفربول ومنتخب مصر، صورا له مع عارضة أزياء برازيلية على غلاف مجلة GQ، أمس الجمعة، الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويأتي ظهور محمد صلاح في صور مشتركة مع عارضة الأزياء أليساندرا أمبروسيو  في مجلة GQ، عقب فوزه بلقب رجل العام خلال حفل أقامته المجلة مؤخرا.

ظهر محمد صلاح في صوره مع عارضة الأزياء البرازيلية بإطلالات مختلفة، وبالبحث عبر الموقع الرسمي للمجلة توصلنا إلى أسعار تلك الإطلالات.

وقالت مجلة GQ إن "تيشرت" محمد صلاح في هذه الصورة 360 دولار أي ما يعادل 5940 جنيه مصري، أما سعر البنطلون 1720 دولار أي ما يعادل 28380 جنيه مصري، بينما يبلغ سعر الحذاء 5260 دولارا ما يعادل 86790 جنيه مصري.

وفي تلك الصورة ارتدى محمد صلاح بليزر وبنطلون من ماركة جوتشي، وقالت المجلة إن البليزر يبلغ سعره 2830 دولار ما يعادل 46695 جنيها مصريا، في حين بلغ سعر البنطلون 980 دولارا مايعادل 16170 جنيها مصريا.

وفي هذه الصورة، ظهر محمد صلاح مرتديًا بليزر وبنطلون من ماركة برادا، قالت مجلة GQ إن سعر البليزر يبلغ 2700 دولار ما يعادل 44550 جنيه مصري، وسعر البنطلون 1430 دولار أي ما يعادل 23595 دولارا.

يذكر أن إجمالي إطلالات محمد صلاح في الصور الثلاثة بلغت 15280 دولارًا، أي ما يعادل 252 ألف جنيها مصريا.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

لن تحتاج إلى أصابعك بعد الآن... لوحة مفاتيح جديدة من "أبل"

لن تحتاج إلى أصابعك بعد الآن... لوحة مفاتيح جديدة من "أبل"

حصلت "أبل" على براءة اختراع جديدة يمكنها أن تطرح لوحة مفاتيح حساسة
"عاوزين فلوسنا".. رحلة بحرية من أجل السعادة تتحول لجحيم

"عاوزين فلوسنا".. رحلة بحرية من أجل السعادة تتحول لجحيم

ركاب سفينة سياحية ينظمون تمردا بعد تحول رحلتهم لجحيم
فوائد مذهلة لشواشي الذرة.. تعالج النقرس وتحارب السمنة وتقوي الأسنان

فوائد مذهلة لشواشي الذرة.. تعالج النقرس وتحارب السمنة وتقوي الأسنان

شرح أخصائي النباتات الطبية فيما يلي فوائد شواشي الذرة أبرزها: "يعالج النقرس والكوليسترول".
أول رائد فضاء إماراتي يعيد الجدل حول شكل الأرض: أيوه كروية

أول رائد فضاء إماراتي يعيد الجدل حول شكل الأرض: أيوه كروية

رد رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري على السؤال المثير للجدل حول هل الأرض كروية أم مسطحة..
بورقة فارغة... طالبة تحصل على "الدرجة النهائية"

بورقة فارغة... طالبة تحصل على "الدرجة النهائية"

رغم تسليمها ورقة فارغة، حصلت طالبة على علامة كاملة في بحثها