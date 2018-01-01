كتاب وقطة وحضن.. صور لمحمد صلاح أثارت الجدل عبر الـ سوشيال ميديا

يتابع الجمهور صور المشاهير بشغف شديد، خلال الآونة الأخيرة، ويركزون في مثير من التفاصيل فيها، وأحيانا تسبب تلك الصور أزمات وجدل كبير بين الجمهور، خاصة إذا كان صاحب الصورة يتمتع بشعبية كبيرة، وهو ما حدث بالأمس مع اللاعب محمد صلاح.

على غلاف مجلة "GQ"، ظهر اللاعب محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، برفقة عارضة الأزياء إليساندرا أمبروسيو، ما أثار جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

صورة صلاح لم تكن الأولى من نوعها التي تثير جدلًا واسعًا حولها، بل سبقها صورًا عديدة سجلت مواقف من حياة محمد صلاح الشخصية، كانت موضع جدل من قبل متابعيه، تستعرضها "الوطن" فيما يلي:

صلاح عار الظهر برفقة قطة

ظهر محمد صلاح، بداية أكتوبر الماضي، مع قطته وهو عار الظهر مستلقيا على أريكة، وأثارت تلك اللقطة العديد من الانتقادات، وتبين أن "صلاح" كان يقوم بجلسة تصوير لأحد الماركات العالمية، التي تصنع ملابس داخلية.

ورفض البعض، الصورة التي ظهر بها جناح ليفربول ومنتخب مصر، رغم أن الأمر يعد طبيعيا بين نجوم كرة القدم الكبار، الذين يقومون بالأمر ذاته، لكن كون "صلاح" أول لاعب عربي يصل إلى تلك المكانة العالمية، لم يستوعب البعض ما فعله حينها، فانتقدوا الشكل الذي ظهر به صلاح خلال الصورة.

تي شيرت عليه شعار المجلة الإباحية

نشر "صلاح" صورة له عبر حسابه بـ"إنستجرام"، وهو يرتدي تيشيرت يحمل شعار إحدى المجلات الإباحية الشهرية "بلاي بوي".

ما أثار موجة غضب وانتقاد، من قِبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ليوضح اللاعب للجهاز الفني، أن التيشيرت يوضح أنه "ضد هذه العلامة والشركة الإباحية".

حضن من فتاة

خلال زيارة محمد صلاح لمدينة دبي، من أجل القيام بجولة دعائية لإحدى شركات الملابس العالمية، وأثناء تواجده في مول دبي، احتضنته فتاة بشكل مفاجئ.

وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي، الصورة التي أثارت كثير من الجدل بين محبي محمد صلاح.

سيلفي برفقة فتاة على الشاطئ

انتشرت صور لمحمد صلاح على صفحة "anything Liverpool" عبر فيسبوك، كُتب عليها: "يبدو أن صلاح يستمتع بوقته خلال العطلة".

ويظهر "صلاح" وهو يقف في الصورة مرتديًا مايوه على الشاطئ وبجواره فتاة تلتقط صورة سليفي معه، ما أثار كثير من ردود الأفعال الغاضبة والمنتقدة.

بلوفر "موضة قديمة"

صور "صلاح" التي ارتدي من بينها "بلوفر" باللونين البني والبيج مطرز بأحجار لامعة، وخرز لامع باللون الأخضر، ولاقت ردود فعل واسعة، وسخر منها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفوه بـ القديم.

كتاب فن اللا مبالاة

عبر صفحته على توتير أثار "مو صلاح" الجدل، حين نشر صورة له خلال يوليو 2018، وهو يقرأ كتاب "فن اللا مبالاة" للكاتب مارك مانسون.

جاءت الصورة بعد خلاف تصدر المشهد بين اللاعب واتحاد الكرة على خلفية استخدام صورته لصالح إحدى الشركات الراعية على الطائرة التي نقلت المنتخب إلى روسيا خلال منافسات كأس العالم 2018، دون موافقة اللاعب.

وبعد نشر صلاح للصورة تصدر كتاب "فن اللا مبالاة" للكاتب مارك مانسون قائمة المبيعات.