"مخاوف وأمنيات أهلاوية".. عين جماهير الأحمر على قرعة "أبطال أفريقيا"

بعد نحو 7 أعوام من الغياب يحلم جمهور النادي الأهلي لكرة القدم باستعادة اللقب الغائب عن خزائن النادي، خاصة مع تقدم مستوى فريق الأهلي مع المدير الفني الجديد رينيه فايلر وعودة الروح إلى الفريق وقدرته على تحقيق الفوز في جميع المباريات الأخيرة، ما أعطى لمشجعي الأهلي دافعة معنوية وتفاؤل بقدرة الفريق على اقتناص لقب بطولة "القارة السمراء".

ومع إجراء قرعة المجموعات الخاصة بدوري أبطال أفريقيا مساء اليوم، في أحد الفنادق في مدينة السادس من أكتوبر، تنطلق أمنيات جماهير الأهلي بمختلف الرغبات فهناك من تمنى وقوع فرق وابتعاد فرق أخرى.

وجاءت الأمنيات من جماهير الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر"، حيث علق إبراهيم عيد بأنه يتمنى عدم وقوع فريق صن داونز في نفس المجموعة قائلا: "لازم يبقى في رهبة منهم عشان الذكريات السيئة من هزيمة العام الماضي".

وأيده الرأي بهاء أحمد معلقا: "صن داونز كعبه عالي على الأهلي حتى لو مستواه اتحسن الفترة الأخيرة"، بينما كان على النقيض علاء فؤاد حيث رأي أن مقابلة صن داونز يجعلهم يثأرون منه "ويجعلنا فوق الجميع".

ووافقه الرأي محمد حسن قائلا: "الأهلي يستطيع تحقيق الفوز نظرا لتدعيم صفوف الفريق وذكاء مدربه الجديد رينيه فايلر".

فيما تمنى بعض من جماهير الأهلي وقوع الزمالك في نفس الدور، فالأهلي عندما يقع معه الفريق الأبيض غالبا ما يقتنص دوري أبطال أفريقيا، بحسب وصفهم.

وعبرت مي عبدالله عن رغبتها في عدم وقوع الفرق التونسية مع الأهلي في المجموعات لقدرتهم على استفزاز الجمهور المصري وإهدار الوقت في المباراة.

بينما خالفتها فتاة أخرى قائلة: "إن الأهلي دائما يكون كعبه عالي على الفرق التونسية والجزائرية ودائما ما يفوز على الترجي والصفاقسي بعيدا عن إخفاقات الأعوام الأخيرة".

وسبق أن فاز فريق صن داونز الجنوب إفريقي في إبريل الماضي على النادي الأهلي بخماسية نظيفة ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وكانت آخر مرة يفوز فيها نادي الأهلي بدوري أبطال أفريقيا عام 2013 بعد فوزه على أورلاندو بايريتس الجنوب أفريقي 2-صفر على ملعب "المقاولون العرب" في القاهرة ليحرز بذلك اللقب 8 مرات.

وجدير بالذكر أن نادي الترجي التونسي هو حامل لقب آخر نسخة من بطولة دوري أبطال أفريقيا، على حساب فريق الوداد المغربي، وذلك بعد قرار الاتحاد الأفريقي باعتبار الترجي فائزا من مباراة الإياب بعد انسحاب فريق الوداد من المباراة.

ومن المقرر أن تبدأ القرعة الخاصة بدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا اليوم في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، وسيتم نقل القرعة عبر قناة بي إن سبورت الإخبارية، ومن خلال قناة أون سبورت أيضا.