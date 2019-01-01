كوكب زحل يهزم المشترى في عدد الأقمار حوله: "بقى عنده 20"

اكتشاف 20 قمر جديد حول كوكب زحل متفوقا على المشترى
تفوق كوكب زحل على كوكب المشترى، بعد اكتشاف 20 قمرا جديدا حوله، مما يجعل عدد الأقمار حول الكوكب ذي الحلقات 82، وهو بهذا يتفوق على الأخير الذي يصل عدد أقماره لـ 79.
ولا يزال لدى المشترى القمر الأكبر حجما، إذ يبلغ حجم "جانيميد" نحو نصف كتلة الأرض، بينما أقمار زحل العشرين الجديدة ضئيلة للغاية ولا يتجاوز قطر كل منها 5 كيلومترات، حسب "سكاي نيوز" عربية.
كما أن هناك نحو 100 قمر صغير حول زحل لا تزال تنتظر اكتشافها، حسبما يقول سكوت شيبارد، من معهد كارنيجي للعلوم والذي قاد فريق الاكتشاف.
شيبارد وفريقه استخدموا تلسكوبًا في هاواي للتعرف على أقمار زحل العشرين الجديدة خلال فصل الصيف.
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