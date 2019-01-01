ضحك وفرفشة وحب صلاح.. تويتر وسيلة ساويرس لاستغلال "الوقت الميت"

"بستغل الوقت المميت للتواصل مع الآخرين عبر تويتر".. بتلك الجملة عبر المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال عن سبب تواجده باستمرار، عبر حسابه الشخصي بموقع التغريدات القصيرة، وذلك في فيديو سابق له على هامش مهرجان الجونة السينمائي، مشيرا إلى أنه يحب التواصل مع المواطنين متذكرا المثل الذي كانت تذكره له جدته، "من حبه ربه حبب فيه خلقه".

نجيب ساويرس يتواجد باستمرار عبر "تويتر"

ويعد نجيب ساويرس، من أكثر المشاهير تفاعلا عبر مواقع السوشيال ميديا خاصة "تويتر"، فلا يترك موقفا وحدثا أو موضوعا دون أن يعلق عليه بطريقته الساخرة والكوميدية، فضلا عن إتاحة الفرصة للحديث عن بعض المشروعات وتبني عدد من المواهب أو إتاحة الفرصة لهم.

ومن آخر التغريدات التي نشرها ساويرس عبر "تويتر" ، تلك المتعلقة بإدمان الهواتف الذكية، قائلا: "اللي عايز يعمل مشروع ناجح يفتح عيادة للعلاج من إدمان الموبايل، خاصةً الجيل الجديد، بقت حاجة تفقع المرارة، عارف هتقولوا ما أنت السبب، ماشي وأنا هقول أكل العيش مر".

وبجانب تلك التغريدة، دائما ما يعلق ساويرس على ما ينشره النجوم مثلما حدث مع المخرج عمرو سلامة، أمس، حول فكرة التركيز في العمل مقابل الحياة الاجتماعية؛ ليرد رجل الأعمال عليه، قائلا: "سؤال عميق.. وإجابته إن أحلى حاجةً في الجواز هي العيال وبس".

ساويرس يرد على استضافة صحفي إسرائيلي

كما استطاع نجيب، من خلال صفحته التعليق على ما أثير حول استضافة صحفي إسرائيلي خلال مهرجان الجونة السينمائي الذي نُظم في نهايات سبتمبر الماضي، قائلا: "أولا هو عربي فلسطيني ثانيًا محدش يعرف جواز سفره إيه ثالثا هو جه لوحده.. رابعًا أنا مبردش على الأخ ده بصفة عامة".

وعلى هامش مهرجان الجونة، نشر ساويرس العديد من الصور والفيديوهات ترويجا له كونه، مدير ذلك المهرجان والراعي الأساسي له مع شقيقه سميح ساويرس.

وحول أزمة المنتخب مع اللاعب محمد صلاح، والأخبار التي جرى تداولها حول استبعاده على إثرها من قائمة المنتخب للعب بودية بتسوانا، كتب ساويرس: "شوفوا الهبل ... قال هما اللي استبعدوه مش هو اللي أعتذر.. يا عيني.. زمان صلاح عمال يعيط من الزعل علشان استبعد".

ساويرس دائم الحديث عن محمد صلاح

مساندة ساويرس لمحمد صلاح، ظهرت أكثر من مرة فضلا عن تعبيره الدائم عن حبه له، مثلما أعاد تغريدة تعود تتحدث عن الفرعون المصري، أغسطس الماضي، نشرتها الإعلامية ياسمين محفوظ، والتي مضمونها: "كلما كنت نقيا.. كلما أحبك الأطفال والطيور والشجر وبعض البشر.. ربنا يحبب فيك عباده ويزيد نقاء يا فخر مصر".

وفي أغسطس الماضي، نشر ساويرس، تغريدة جديدة له، كاتبا بها: "أهلا بالإجازة والبحر والأنتخة.. ننسى هموم الشغل ونركز إننا ننبسط ونريح.. أنا شخصيا محتاجها.. كل سنة وأنتم طيبين.. الجو في الساحل ساحر"؛ ليرد الفنان عمر عبدالجليل عليه، مستعينا بإفيه من فيلمه "كلمني شكرا"، الذي عرض في السينمات منذ 9 سنوات، والذي يعد أولى بطولاته المطلقة: "استمتع يا شريكي".

وقبلها بشهر جعل ساويرس من صفحته مجالا لنشر صورته مع الهضبة عمرو دياب، معلقا: "اتقابلنا صدفة في الشارع"، وتابع: "الجدع يحزر فين؟".

وبعيدا عن التعبير عن الرأي وإعادة نشر تغريدات تخص الوضع السياحي والاقتصادي في مصر، استجاب ساويرس، أغسطس الماضي، لطلب شاب يُدعى محمد شلتوت، حديث التخرج بكلية الهندسة، بالعمل معه في إحدى شركاته.

ووجَّه الشاب حديثه لنجيب ساويرس: "حضرتك وعدتني من خمس سنين لما قابلتك في الجونة إني لو اتخرجت بتقدير جيد جدا من هندسة هتشغلني معاك، وقلتلي ابقى فكرني بأمارة الكرافتة اللي عجبتك.. للأسف حضرتك أخلفت وحاولت أوصلك بكل الطرق، أنا بس عايز حضرتك ترد عليا إن حضرتك مش فاكر أو إن حضرتك كان الوعد ده مجرد تشجيع مش أكتر"، وبدوره، أعاد ساويرس نشر التغريدة الخاصة بالشاب، وعلق عليها قائلا: "ابعت لي نمرتك".