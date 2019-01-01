عمرو عبدالجليل يمازح نجيب ساويرس وينشر رقمه.. "كلمني شكرا"

11:09 م | الخميس 08 أغسطس 2019
عمرو عبدالجليل

عمرو عبدالجليل

كتب: مصطفى الصبري

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كعادته، لا يفوت الفنان عمرو عبد الجليل فرصة للمزاح مع جماهيره ومتابعيه، وكان آخرها اليوم، مستعينا بأحد إفيهاته في فيلم "كلمني شكرا" الشهير.

وبدأت الحكاية من تغريدة لرجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، عندما كتب عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "أهلا بالإجازة والبحر والأنتخة.. ننسى هموم الشغل ونركز إننا ننبسط ونريح.. أنا شخصيا محتاجها.. كل سنة وأنتم طيبيين.. الجو فى الساحل ساحر".

ورد عمر عبد الجليل على تغريدة ساويرس، مستعينا بإفيه من فيلمه "كلمني شكرا"، الذي عرض في السينمات منذ 9 سنوات، والذي يعد أولى بطولاته المطلقة: "استمتع يا شريكي".

لم ينتهي الأمر عند هذا الحد، إذ كتب أحد المتابعين تعليقا على رد عبدالجليل على ساويرس يقول فيه: "مش ناوي تجيب رقمه"، ليكمل عمرو الإفيه "012".

وهذه ليست أول مرة يمازح الثنائي أحدهما الآخر مستعينا بهذا الإفيه، ففي عيد ميلاد عمرو الماضي، هنأه ساويرس في تغريدة عبر "تويتر" قائلًا: "كل سنة وأنت طيب يا شريكي"، في إشارة واضحة لشخصية "توشكى" التي جسدها في فيلم "كلمني شكرًا.

وقال عمرو عبدالجليل في مقابلة إذاعية، مؤخرا، عن الإفيه المذكور "إفيه نجيب ساويرس شريكى فى فيلم كلمنى شكرا كان كاتب السيناريست سيد فؤاد، ومعظم إفيهاتى بتكون مستوحاة من الواقع زي إفيهات فيلم سوق الجمعة أبو تقل دم أمك، وأنا دمي خفيف على قلبي قوي وباحبني موت".

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