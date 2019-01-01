"أوبر" تطلق خدمة توصيل الركاب بـ"الهيلكوبتر".. الرحلة بـ3300 جنيها

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أعلنت شركة "أوبر" أنه بات أمام مستخدميها من سكان مدينة نيويورك الأمريكية، فرصة طلب طائرات هليكوبتر.

ووفقًا لما قالته شركة أوبر في بيان عبر موقعها الرسمي، سيتاح أمام المستخدمين من ميسوري الحال فرصة حجز رحلات بطائرات هليكوبتر إلى مطار "جون إف. كينيدي" عبر تطبيقات الشركة.

وأعلنت "أوبر" عن خدمة "أوبر كوبتر" الخميس، وقالت إن الرحلات من مانهاتن السفلى وإليها ستصبح متاحة لجميع مستخدمي "أوبر" اعتبارا من الثالث من أكتوبر.

تكلفة رحلة أوبر هليكوبتر تترواح بين 200 و225 دولارا للشخص

كشفت شركة أوبر أن الرحلة تتراوح تكلفتها بين 200 و225 دولارا للشخص الواحد، أي ما يعادل 3300 و3712 جنيه مصري، وتشمل التوصيل بسيارة إلى الطائرة الهليكوبتر في رحلة الذهاب إلى مطار جون إف. كينيدي والعودة منه، وفق ما ذكرت "رويترز".

وقالت متحدثة باسم "أوبر" إن الرحلة لا تعبر عن الواقع عند طرح الخدمة على المستوى التجاري، لكن تأجير الطائرات الهليكوبتر لا يظهر كأحد الخيارات عبر تطبيق أوبر سوى للعملاء المتواجدين في نطاق منطقة مانهاتن السفلى.

وأضافت "لن تظهر أوبر كوبتر بين الخيارات على التطبيق إذا كنت خارج نطاق منطقة مانهاتن السفلى لأن هذا لن يتيح توفير الوقت".

ويعد مطار جون كينيدي واحدا من أكبر المطارات في الولايات المتحدة، وتستغرق الرحلات بالسيارة من مانهاتن المزدحمة إلى أي مكان آخر ما بين ساعة واثنتين، فيما تستغرق الرحلات المماثلة في وسائل المواصلات العامة بين 50 و75 دقيقة.

وستساعد الرحلات الجوية الجديدة "أوبر" في جمع البيانات من أجل توفير مجموعة واسعة من وسائل النقل الجوي في السنوات المقبلة، وفقًا لما قاله مسؤولون بالشركة.

وتروج "أوبر" لهذا كحل "سهل" يتضمن جميع وسائل النقل التي يمكن حجزها على تطبيق الهاتف الذكي الخاص بها.

وسبق أن أعلنت أوبر عن خطط للنقل الجوي بحلول عام 2023 بين الضواحي والمدن، وربما داخل المدن في الولايات المتحدة ودول أخرى، وتعمل مع شركاء لتطوير "سيارات طائرة" أو طائرات كهربائية صغيرة ذات قدرة إقلاع وهبوط رأسي.