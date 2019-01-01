"Uber" ستطرح خاصية جديدة للرسائل الصوتية في حالات الطوارئ

10:51 م | الإثنين 30 سبتمبر 2019
قد تطرح شركة "أوبر" خاصية جديدة تتيح للركاب تسجيل رسائل صوتية في حالة الاحساس بعدم الأمان أو حدوث مشاكل

قد تطرح شركة "أوبر" خاصية جديدة تتيح للركاب تسجيل رسائل صوتية في حالة الاحساس بعدم الأمان أو حدوث مشاكل

كتب: شريف محمد فريد

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تقوم شركات طلب الرحلات، مثل شركة "أوبر"، بطرح العديد من التحديثات بشكل دوري، لتحسين مستوى الخدمة وأساليب الأمان المتاحة للمستخدمين، سواء من الركاب أو السائقين، مثل الخاصية الجديدة التي أشار إليها أحد خبراء التكنولوجيا على الإنترنت، والتي تتيح للراكب إرسال رسالة صوتية عن طريق تطبيق "أوبر" بالهاتف الذكي، في حالة إحساس الراكب بعدم الأمان أو الخوف من السائق.

الخاصية الجديدة اكتشفتها "جين مانشون وونج"، خبيرة البرمجيات المقيمة بـ"هونج كونج"، التي نشرت تغريدة على موقع تويتر، تبين فيه وجود الخاصية الجديدة، وقد قالت إنها لم تتمكن بعد من اختبار هذه الخاصية، بحسب ما نقله موقع "Engadget"

وتعتبر "جين" مهندسة برمجيات متخصصة "البرمجة العكسية"، أو "Reverse Engineering"، وهي طريقة تسمح لمهندسي البرمجيات باكتشاف الخصائص الخفية أو التي يتم التخطيط لطرحها للعامة في التطبيقات الشهيرة.         

وأعلنت "جين" أن الخاصية الجديدة، التي لم تطرح بعد بشكل نهائي، موجودة في قسم أدوات السلامة داخل التطبيق، "Sfety Toolit"، وهي مجموعة من الأدوات والإرشادات التي تتيحها شركة "أوبر" للركاب، لاستخدامها في حالة الشعور بالخطر أو حدوث مشاكل أثناء الرحلة.

ويعتقد بعض الخبراء أن الخاصية الجديدة ستكون مرتبطة بوجود فريق للطوارئ بشركة "أوبر" مخصص لتلقي وتحليل الرسائل الصوتية المتلقاة، كما يرى البعض أن هناك احتمال لأن تزود "أوبر" هذه الأداة الجديدة بخاصية "البث الحي"، أو "Live streaming"، بحيث يتمكن فريق الطوارئ من الاستماع إلى التسجيل الصوتي للشخص بشكل لحظي، لمعرفة تطورات الموقف الذي يتعرض له الراكب لحظة بلحظة، لكن هذه الخاصية غير مؤكدة بعد.

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