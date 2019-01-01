دعاية مجانية.. وهدايا لـ"نهال" ضحية "مصطفى أبو تورتة"

08:34 م | الخميس 03 أكتوبر 2019
«مصطفى» مع خطيبته

«مصطفى» مع خطيبته

كتب: مها طايع

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عروض وهدايا انهالت على «نهال»، الفتاة الأشهر على مواقع التواصل الاجتماعى حالياً، بسبب قصتها مع خطيبها الذى أطلق عليه رواد السوشيال ميديا «مصطفى أبو تورتة».

جلسة تصوير، أكلات شرقية وغربية مجانية، هدايا ذهبية وخصومات على إيجار قاعات أفراح، بعض العروض، التى تلقتها «نهال»، كنوع من التعاطف معها، بعد أن تركها خطيبها فى قاعة الفرح وهرب بـ«التورتة».

محل ذهب يهديها "طقم".. و"العالم": "بيروّجوا لنفسهم"

«طقم ذهب مجاناً، بدلاً من الشبكة التى لم ترتدِها فى الخطبة»، هدية محمود هيبة، صاحب محل ذهب بمنطقة فيصل، لـ«نهال»، يقول: «فوجئت بالفيس بوك كله مقلوب على مصطفى أبو تورتة ونهال، وبصراحة استغليت التريند، وعملت دعاية للمحل، وقلت أجبر بخاطرها وأفرحها».

«محمود»، اعتبر أن الدعاية الحقيقية تبدأ من «السوشيال ميديا»، خاصة أنها دعاية مجانية: «تواصلت مع نهال وقلت لها فى أى وقت الطقم تعالى خُديه». لكن هذه الدعاية بحسب الدكتور صفوت العالِم، أستاذ الإعلام، تحقق أغراضها على نطاق محدود: «مستخدمو السوشيال ميديا فقط من يتأثرون بها، لأنهم ليسوا على دراية كاملة بطرق تحايل أصحاب المحلات على الأحداث للترويج لأنفسهم».

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