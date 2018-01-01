افتتاح أول مقهى للحشيش قرب هوليوود: "هيوفرلك منيو زي بتاع المطاعم"

في خطوة هي الأولى من نوعها تسعى للعمل على تلبية رغبات أصحاب "المزاج"، فتح أول مقهى متخصص في تدخين الحشيش بكل أنواعه في الولايات المتحدة، أبوابه أمام الزبائن، أمس الثلاثاء، قرب هوليوود في لوس أنجلوس.

وشهد المقهى إقبالا كثيفا، حيث أظهرت الصور طابورا طويلا جدا خارج مقهى "لويل" قبل افتتاح أبوابه، ودخن الزبائن أنواع الحشيش المختلفة، مع تناول الطعام، بحسب "سكاي نيوز" نقلا عن صحيفة "جارديان" البريطانية.

وافتتح المقهى، الذي يتسع لأكثر من 240 شخصا، أبوابه لمن هم فوق 21 عاما فقط، وأتاح لهم طلب أنواع الحشيش المختلفة من قائمة مشابهة لقائمة الطعام العادية في المطاعم.

ويتم تمويل المطعم من قبل مزارعي القنّب التابعين لشركة "لويل هيرب"، من ضمنهم نجمة البوب ​​مايلي سايرس والممثل كريس روك والممثلة الكوميدية سارة سيلفرمان.

وسيتم توفير "مستشار خاص" للزبائن، يقوم بتوفير النصائح حول كيفية إضافة نباتات القنب إلى الطعام.

يذكر أن كاليفورنيا سمحت بتجارة الحشيش بشكل تجاري في يناير 2018.