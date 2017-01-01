"بياع حشيش أون لاين".. سقوط تاجر المخدرات الذي أزعج أوكرانيا وإسرائيل

01:10 ص | الإثنين 19 أغسطس 2019
مخدر الحشيش

مخدر الحشيش

كتب: الوطن

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تسلمت السلطات الإسرائيلية المحتلة، اليوم، تاجر مخدرات هارب منذ فترة، من السلطات الأوكرانية، في مطار كييف.

والمتم يدعى عاموس دوف سيلفر، وهو أمريكي من أصل إسرائيلي، وبمجرد وصوله من أوكرانيا، أخذته السلطات إلى المحكمة في ريشون لتسيون قرب تل أبيب، بحسب "سكاي نيوز".

وأصدرت شرطة الاحتلال بيانا سابقا، قالت فيه إن سيلفر اعتقل في أوكرانيا في مارس، بسبب استخدام منصته الإلكترونية "تلجراس" لبيع مخدر الحشيش.

وأضاف البيان أنه تربح عاموس دوف سيلفر من مبيعات الحشيش "مئات ملايين الشواكل" أي عشرات ملايين الدولارات.

"تلجراس" الذي استغله غاموس، يمكن الوصول إليه عبر تطبيق "تلجرام" للرسائل المشفرة، وتم تأسيسه في 2017، وبدايته من إسرائيل، ثم توسع دوليا لاحقا.

وتمكن هذه الشبكة لأي شخص شراء الحشيش عبر الإنترنت، فمن خلال بضع نقرات على الهواتف الذكية، يدخل الكثيرون إلى عالم كامل من البائعين الذين ينشرون صورا لمنتجاتهم.

وتسير آلية الشراء من خلال عرض المنتجات، ثم إرسال من يرغب في شرائها رسالة إلى البائع، تمحى بعد ذلك من تلقاء ذاتها، للاتفاق على مكان وزمان شراء المخدر بأقل خطر ممكن.

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