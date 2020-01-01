الواحدة بـ100 جنيه.. سعر "كوكونت" مشروب صلاح وهنا الزاهد في المالديف

يعتبر مشروب جوز الهند من العلامات البارزة في دول أسيا السياحية، مثل جزر المالديف وسنغافورة وإندونيسا، المناطق التي أصبحت وجهة كثير من المشاهير المصريين.

والتقط عدد من المشاهير المصريين، أثناء قضائهم إجازة في المالديف، صورا لهم أثناء تناولهم "الكوكونت"، آخرهم كانت هنا الزاهد، التي نشرت صوره لها وهي تتناوله عبر حسابها الرسمي على الإنستجرام اليوم، كما سبقا النجم الدولي محمد صلاح وغيره من الممثلين والمشاهير.

سعر مشروب جوز الهند ليس مرتفعا، بل يعد في متناول من يقضي إجازة في المناطق التي يشتهر فيها، مثل جزر المالديف، ونستعرض في السطور التالية أسعار "الكوكونت" الذي يتناوله المشاهير في المالديف.

قال موقع "Trip Advisor" الأمريكي، المتخصص في السفر والسياحة والذي يهتم بجمع التعليقات ومراجعات الفنادق والمطاعم حول العالم، أن مشروب جوز الهند "كوكونت"، في المنتجعات السياحية في المالديف مشهور للغاية.

وأضاف الموقع الأمريكي العالمي أن سعر المشروب الواحد من "الكوكونت" يصل إلى حوالي 6 دولارات أمريكية، أي ما يعادل مبلغ 100 جنيه مصري.

كما يعرض موقع "alibaba" العالمي للتسوبق عبر الإنترنت، أن مشروب جوز الهند الطبيعي "كوكونت"، للبيع باللتير، إذ يتراوح سعر اللتر منه بين 1.45 و3.25 دولارات، أي من 23 -52 جنيه مصري.

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وصار مشروب جوز الهند "كوكونت" من المشروبات العصرية للغاية، فهو لذيذ ومنعش، كما أنه مفيد جدا للصحة، ومليء بالعديد من العناصر الغذائية المهمة.

ثمرة جوز الهند تنمو على أشجار النخيل الكبيرة المعروفة علميا باسم "cocos nucifera"، وعلى الرغم من الاسم، فإن جوز الهند يعتبر من الفواكه وليس من المكسرات، أما المشروب، فهو الماء الموجود داخل ثمرة جوز الهند الخضراء.

يتم زراعة جوز الهند في المناطق المدارية منذ أكثر من 4500 عام، ولكن زادت شعبيته في الآونة الأخيرة بسبب نكهته واستخداماته في الطهي والفوائد الصحية الكثيرة، كما أن ثمرة جوز الهند تستهلك كلها، سواء الماء الموجود بداخله أو حتى جسم الثمرة نفسه.