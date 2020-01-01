دراسة أمريكية: السجائر الإلكترونية فيها سموم ميكروبية

توصلت دراسة طبية حديثة إلى أضرار جديدة للسجائر الإلكترونية "الفيب".

وقالت الدراسة، التي نشرتها مجلة "Perspectives Health Environmental آفاق الصحة البيئية" وهي مجلة شهرية طبية، تصدر عن المعهد الوطني لعلوم الصحة البيئية في الولايات المتحدة، إنه من المحتمل وجود سموم ميكروبية في السائل الذي يتم وضعه داخل "الفيب".

وأوضحت الدراسة أنه تم اكتشاف ملوثات عضوية الأصل من البكتيريا والفطريات داخل السائل في عينتين من السوائل، لافتة إلى أنه يمكن أن يكون هذا التلوث حدث أثناء تعبئة خزانات سائل الدخان.

وأشارت الدراسة، التي شملت 75 عينة من منتجات سائل الفيب من 10 شركات مختلفة، إلى وجود تلوث فطري وبكتيري، موضحة أن تدخين هذه الفطريات قد يؤدي إلى آثار صحية ضارة.