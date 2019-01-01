"ضرورة لحماية الناس".. الهند تؤكد تمسكها بحظر السجائر الإلكترونية

أكدت الحكومة الهندية أنها لا تنوى التراجع عن حظر فرضته على السجائر الإلكترونية، في ظل احتجاجات على هذا القرار في ست مدن هندية، وإن كانت لم تجذب دعما يذكر.

وتجمع محتجون للدعوة إلى وضع ضوابط لأدوات التدخين الإلكتروني بدلا من حظرها، لكن جمعية "مدخني السجائر الإلكترونية" في الهند التي نظمت الحدث، قالت إن "نحو 400 شخص فقط هم من شاركوا في الاحتجاجات في المدن الستة"، وأضافت أن بعض معارضي الحظر يخشون أن تستهدفهم الشرطة، بحسب "سكاي نيوز".

وترى الحكومة أن حظر السجائر الإلكترونية ضروري لحماية الناس من التدخين الإلكتروني الذي يمكن أن يؤدي إلى إدمان النيكوتين، ويدفع مستخدميه إلى استهلاك التبغ، ويقول مدخنو السجائر الإلكترونية إن هذه الأدوات ساعدتهم في الابتعاد عن سجائر التبغ الأكثر ضررا.

وقال مسؤول في وزارة الصحة الهندية، إن الحكومة عازمة على الالتزام بالحظر على الرغم من الاحتجاجات والطعون المقدمة للمحاكم، وأضاف: "ليس هناك مجال للشك في أنه لا تراجع أو أي شيء من هذا القبيل".

كانت السجائر الإلكترونية أثارت في الفترة الأخيرة حالة من القلق الصحي في أغلب دول العالم وبالأخص في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن تم تسجيل تاسع حالة وفاة بسبب مرض رئوي ناجم عن تدخين السيجارة الإلكترونية.

وأعلن السكرتير الصحفي للحكومة الهندية، في حسابه الخاص بموقع "تويتر"، أن السلطات صادقت على قرار منع تدخين السجائر الإلكترونية في البلاد، ووفقا لصحيفة "Hindustan Times"، يشمل هذا المنع إنتاج أو استيراد وتصدير ونقل وتخزين، والإعلانات التجارية عن كل ما يتعلق بالسجائر الإلكترونية.

وأشارت وزيرة المالية وشؤون الشركات في الهند، نيرمالا سيترمان، إلى أن الحكومة ستصدر قريبا مرسوما بهذا الشأن وترفعه لرئيس الدولة للمصادقة عليه، وأكدت الوزيرة الهندية أنه لا توجد شركة واحدة في الهند تنتج السجائر الإلكترونية، ومع ذلك ينتشر في الأسواق أكثر من 100 نوع منها للبيع، وفقا لـ"روسيا اليوم".

وفي الولايات المتحدة أعلن حاكم ولاية ماساتشوستس الأمريكية حالة طوارئ للصحة العامة وفرض حظرا لمدة أربعة أشهر على بيع السجائر الإلكترونية في الولاية، ويعتبر قرار الحاكم الجمهوري تشارلي بيكر هو الأول من نوعه في البلاد، وفقا لـ"سكاي نيوز".

ويستلزم أمر القرار الموافقة من قبل مجلس صحي والذي من شبه المؤكد أن يقوم بذلك، والذي أتى إعلانه وسط قلق متزايد بشأن الآثار الصحية للمنتجات التي تصدر أبخرة، لاسيما الوفيات.

وقالت الإدارة إنه تم الإبلاغ الثلاثاء عن 61 حالة من حالات الإصابة المحتملة بأمراض الرئة المتعلقة باستخدام السجائر الإلكترونية والمنتجات التي تصدر أبخرة في ولاية ماساتشوستس، وتم بالفعل الإبلاغ عن ثلاث حالات مؤكدة وحالتين محتملتين بأمراض الرئة المرتبط بالأبخرة في مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة.

كانت ولاية نيويورك الأمريكية، منعت اعتبارا من 17 سبتمبر الجاري بيع السجائر الإلكترونية المنكهة، كما سيبدأ قريبا سريان قرار مماثل في ولاية ميشيغان أيضا.