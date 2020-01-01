وصل جثة هامدة.. غيني يسافر إلى المغرب مختبئا في عجلة طائرة

طائرة ركاب
عثر موظفو الخدمات الأرضية في مطار محمد الخامس في المغرب، على جثة شخص من غينيا، الإثنين، موجودة خلف عجلة طائرة.
وذكرت السلطات أن الطائرة التي تم العثور على الجثة في عجلاتها كانت قادمة من بلاده غينيا إلى المغرب، بحسب ما ذكر موقع "سبوتنيك" الروسي.
وأصدرت شركة الخطوط الملكية المغربية بيان أكدت فيه على الشاب اختبأ بفتحة جهاز عجلات الهبوط في الطائرة، ليسافر إلى المغرب.
وأضاف بيان الخطوط الملكية أن الشخص الغيني الميت تسلل إلى مدرج المطار في العاصمة الغينية كوناكري، وهو ما يعتبر انتهاك للقواعد الأمنية السارية.
وجاء في البيان أن الشاب توفى مباشرة بعد إقلاع الطائرة"، وحاليا فتحت السلطات المختصة تحقيقًا للوقوف على ملابسات الحادثة.
بعدما أثارا الجدل بابنتهما في يناير الماضي، أعلن المغني البورتريكي ريكي مارتن أنه وزوجه ينتظران موودا جديدا.
توفيت فتاة من كازخستان جراء انفجار هاتفها المحمول الذي كان متصلا بالشحن الكهربائي وقريب منها.
لقي الفنان الشاب محمد الخامس زغدي، نجم برنامج "فنان العرب"، مصرعه، اليوم الإثنين، عن عمر ناهز 26 عاما، بولاية الوادي سوف الجزائرية
حقيقة الفيديو المنتشر لوحيد قرن يتجول في الشارع، قال رواد مواقع التواصل الاجتماعي إنه في القاهرة.
كشف تطبيق واتساب عن تخليه نهائيا على مجموعة من الهواتف الذكية في مطلع فبراير عام 2020.
تعليقات الفيسبوك