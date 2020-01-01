وصل جثة هامدة.. غيني يسافر إلى المغرب مختبئا في عجلة طائرة

عثر موظفو الخدمات الأرضية في مطار محمد الخامس في المغرب، على جثة شخص من غينيا، الإثنين، موجودة خلف عجلة طائرة.

وذكرت السلطات أن الطائرة التي تم العثور على الجثة في عجلاتها كانت قادمة من بلاده غينيا إلى المغرب، بحسب ما ذكر موقع "سبوتنيك" الروسي.

وأصدرت شركة الخطوط الملكية المغربية بيان أكدت فيه على الشاب اختبأ بفتحة جهاز عجلات الهبوط في الطائرة، ليسافر إلى المغرب.

وأضاف بيان الخطوط الملكية أن الشخص الغيني الميت تسلل إلى مدرج المطار في العاصمة الغينية كوناكري، وهو ما يعتبر انتهاك للقواعد الأمنية السارية.

وجاء في البيان أن الشاب توفى مباشرة بعد إقلاع الطائرة"، وحاليا فتحت السلطات المختصة تحقيقًا للوقوف على ملابسات الحادثة.