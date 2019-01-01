فتاة ماتت بسببه.. أسباب انفجار الهواتف المحمولة

فارقت فتاة عمرها 14 سنة الحياة، نتيجة تعرضها لجروح بالغة أصابت رأسها بعد انفجار هاتفها الذكي الذي كان متصلا بالشحن الكهربائي وموضوعا على وسادتها وهي نائمة.

ووقع الحادث بعد أن ذهبت ألوا أسكيزي أبزالبيك، البالغة من العمر 14 سنة، إلى الفراش "لتستمع إلى الموسيقى كما يفعل الكثير من المراهقين في منزلها في باستوبي"، كازاخستان، وفي صباح اليوم التالي، عثر عليها ميتة بسبب انفجار بطارية الهاتف بالقرب من رأسها، بحسب موقع "lad bible".

وفاة فتاة بسبب انفجار هاتف محمول بالقرب من رأسها

وأكد خبراء الطب الشرعي في وقت لاحق أن الهاتف المحمول انفجر في الصباح الباكر بسبب ارتفاع درجة الحرارة، وهذا هو سبب الوفاة، وتم وصف موتها بأنه "حادث مأساوي"، ولم يتم الكشف عن نوع الهاتف الذكي.

ما الذي يسبب انفجار بطاريات الهاتف الذكي؟

على الرغم من أن عيوب التصنيع هي السبب الرئيسي في انفجار الهواتف الذكية، إلا أن هناك حالات يتسبب فيها المستخدم في انفجار بطارية، وفيما يلي الأسباب الرئيسية وراء انفجار بطاريات الهواتف الذكية، بحسب موقع "make tech easier"" التقني.

عيوب التصنيع

البطاريات السيئة، التي يتم فيها استخدام مكون خاطئ أو خطأ في خط التجميع أو تلف أحد المكونات، يمكن أن تؤدي إلى حدوث خلل في البطارية، وعندما يحدث هذا، من الصعب تجنب الانفجار.

6 طرق بسيطة لتفادي انفجار الهاتف المحمول

التصميم المعيب والمنتجات المقلدة هي أيضًا من الأسباب الرئيسية لضعف البطارية والانفجارات، ومن المحتمل أن ترى هذا في المنتجات الرخيصة أو من الشركات غير الموثوقة، ولا تحتوي العديد من المنتجات الرخيصة والمزيفة على ميزات السلامة المطلوبة التي تقدمها العلامات التجارية المشهورة.

الكسر الداخلي

يمكن أن يتسبب وجود كسر داخلي، قد ينتج عن إسقاط هاتفك، في تضخيم البطارية أو إلى انفجار، لأنه يمكن أن يتسبب السقوط أيضا في تلف مادة البطارية المضغوطة الرفيعة التي تفصل الخلايا، وقد ينتج عن ذلك تضخم واحتمال وقوع انفجارات.

في حالة حدوث سقوط مقلق، يكون التركيز الرئيسي عادةً على الشاشة، إلا أن العديد من الأشخاص لا يعرفون أن هناك تأثيرا خطيرا قد يحدثه السقوط للبطارية، فالسقوط يمكن أن يغير أيضًا التركيب الكيميائي والميكانيكي للبطارية، ومثل هذه التغييرات يمكن أن تسبب فشل الدوائر الآمنة، مما يمهد الطريق للضغط الداخلي الذي قد يؤدي إلى تورم وانفجارات محتملة.

الحرارة المفرطة

يمكن أن تؤدي الحرارة المفرطة إلى تحطيم الخلايا الداخلية للبطارية، وقد يتسبب ذلك أيضًا في حدوث ماس كهربائي داخلي، ولكن يمكن أن يحدث هذا فقط في درجات حرارة عالية للغاية، ما لم تكن البطارية تالفة.

ويمكن أن تنتج الحرارة الزائدة عن الشحن أيضا، إلى أن البطارية تستقبل تيارًا أكثر مما تستطيع معالجته بأمان، ما يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة.

إذا تراكمت الحرارة الزائدة داخل البطارية، فإنها تتسبب في تفاعل يعرف باسم "الطرد الحراري"، وهو حالة حيث تؤدي الزيادة في درجة الحرارة إلى تغيير التفاعلات الكيميائية بطريقة تؤدي إلى زيادة إضافية في درجة الحرارة، وبعبارة أخرى، بدلاً من مساعدة البطارية على أن تبرد، يؤدي الطرد الحراري إلى زيادة درجة الحرارة، وهو عامل محفز للانفجارات.

وهناك العديد من العوامل التي يمكن أن تسبب تسخين هاتفك بشكل طبيعي، مثل لعب الألعاب التي تتطلب رسومات مكثفة، وعلى الرغم من أن هاتفك يمكنه التعامل مع جميع هذه الوظائف بشكل جيد، إلا أن تنفيذها في بيئة حارة قد يؤثر سلبًا على البطارية، ويمكن أن يؤدي تشغيل الموسيقى لساعات طويلة أيضا، تحت أشعة الشمس المباشرة إلى عواقب مشابهة.

استخدام شاحن غير مناسب

يمكن أن يتسبب استخدام شاحن غير مناسب إلى إحداث خلل، وبالتالي حدوث انفجار، حيث قد يوفر الشاحن طاقة أكبر من قدرة البطارية، وأيضًا لا تلتزم الشركات المصنعة لأجهزة الشحن الرخيصة بمواصفات الأمان التي تتطلبها أجهزة USB، وغالبًا ما تستخدم أجهزة الشحن هذه مواد ذات جودة دون المستوى أو مقياسًا غير صحيح للأسلاك التي تفتقر إلى حماية التيار الزائد المطلوبة.