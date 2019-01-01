بعد وفاة فتاة بسببه.. 6 طرق بسيطة لتفادي انفجار الهاتف المحمول

توفيت تلميذة مراهقة في كازاخستان متأثرة بجراح رهيبة بسبب انفجار هاتفها الذكي الذي كان متصلا بالشحن الكهربائي وموضوع على وسادتها وهي نائمة.

ووقع الحادث بعد أن ذهبت ألوا أسكيزي أبزالبيك، البالغة من العمر 14 سنة، إلى الفراش "لتستمع إلى الموسيقى كما يفعل الكثير من المراهقين في منزلها في باستوبي"، كازاخستان، وفي صباح اليوم التالي، عثر عليها ميتة بسبب انفجار بطارية الهاتف بالقرب من رأسها، بحسب موقع "lad bible".

وفاة فتاة بسبب انفجار هاتف محمول بالقرب من رأسها

وأكد خبراء الطب الشرعي في وقت لاحق أن الهاتف المحمول انفجر في الصباح الباكر بسبب ارتفاع درجة الحرارة، وهذا هو سبب الوفاة، وتم وصف موتها بأنه "حادث مأساوي"، ولم يتم الكشف عن نوع الهاتف الذكي.

توجد إجراءات بسيطة يمكنك اتخاذها لحماية نفسك وأجهزتك من الانفجارات، وباتباع هذه النصائح البسيطة، ستتمكن من القضاء على جميع الأسباب الشائعة لانفجارات الهواتف الذكية، بحسب موقع "make tech easier" التقني.

لا تشحن هاتفك وأنت على السرير

من المغري جدا أن تشحن هاتفك أثناء مشاهدة فيديو مثلا وأنت مستلق على السرير، ولكن انتبه، فهذا أمر محفوف بالمخاطر، إذ يمكن أن يرفع درجة حرارة التليفون لمستوى خطر، كما أن ترك هاتفك تحت وسادة أثناء الشحن يمكن أن يؤذيك.

الشحن باستخدام الشاحن الأصلي

إذا كان ذلك ممكنا، استخدم فقط الشاحن الذي يأتي مع الهاتف، فهذا يضمن حصول هاتفك على الجهد والتيار الأمثل وتفادي خطر الانفجار.

شراء الأجهزة من تجار التجزئة ذوي السمعة الطيبة

صارت المتاجر عبر الإنترنت مليئة بالمنتجات المستنسخة، وقد يكون من الصعب التمييز بين المنتجات الحقيقية والمزيفة، والشراء من الشركات المصنعة يضمن لك الحصول على منتجات عالية الجودة خالية من عيوب التصنيع.

تبريد الهاتف إذا ارتفعت درجة حرارته

إذا كان الجو حارًا أثناء الشحن، أو ارتفعت حرارة الهاتف فجأة، فافصله للسماح له بأن يبرد، وتجنب استخدامه أو الاحتفاظ به في البيئات الحارة.

توقف عن شحن هاتفك إذا أصبح ساخنًا جدًا

اسمح لهاتفك بأن يبرد قبل شحنه مرة أخرى وتأكد من عدم تغطية هاتفك للسماح للحرارة بالهروب بشكل صحيح.

انتبه إلى المكان الذي تشحن فيه هاتفك

تجنب الشحن لفترات طويلة من الوقت في أماكن حارة جدًا، مثل ترك هاتفك على لوحة أجهزة القياس للسيارة، بجانب المبرد، أو في ضوء الشمس المباشر في الأيام الحارة.

وإذا لاحظت حدوث تورم في بطاريتك، فافصل هاتفك وقم بإزالة البطارية.