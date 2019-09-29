تغريدة هزاع المنصوري الأولى من الفضاء: أوثق حلمي بالجانب الآخر للسماء

02:42 ص | الإثنين 30 سبتمبر 2019
هزاع المنصوري

هزاع المنصوري

كتب: مصطفى الصبري

أخبار متعلقة

رقم 239.. هزاع المنصوري يضيف اسمه لقائمة زوار محطة الفضاء الدولية

رقم 239.. هزاع المنصوري يضيف اسمه لقائمة زوار محطة الفضاء الدولية

بالصور.. بعد إجرائه مكالمة من الفضاء.. من هو الإماراتي هزاع المنصوري؟

بالصور.. بعد إجرائه مكالمة من الفضاء.. من هو الإماراتي هزاع المنصوري؟

ما هي مهام هزاع المنصوري أول رائد فضاء عربي يزور محطة الفضاء الدولية؟

ما هي مهام هزاع المنصوري أول رائد فضاء عربي يزور محطة الفضاء الدولية؟

سياسي إماراتي عن انطلاق هزاع المنصوري للفضاء: "إنجاز للعرب جميعا"

سياسي إماراتي عن انطلاق هزاع المنصوري للفضاء: "إنجاز للعرب جميعا"

توثيقا لحلمه وزيارته التاريخية إلى الفضاء، نشر رائد الفضاء الإماراتي، هزاع المنصوري، أول تغريدة له من محطة الفضاء الدولية، عبر حسابه على تويتر.

وتضمنت تغريدة المنصوري، صورة، وثقها بعدسته الخاصة، كتب في وصفها "ملتقطة من على متن محطة الفضاء الدولية... صورتي الأولى للمركبة الفضائية سويوز".

وكتب: "وأخيرا، أوثق حلمي من الجانب الآخر من السماء، لتكون أعين هزاع نافذكتم إلى الفضاء، بعدستي، ألتقط أول صورة من محطة الفضاء الدولية".

ويشارك رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري في مهمة فضائية، انطلقت عصر يوم الأربعاء الماضي، في محطة الفضاء الدولية، بعد اختياره من بين آلاف المتقدمين، ليصبح أول رائد فضاء عربي يزور المحطة.

ووصف "المنصوري" رحلته إلى الفضاء، في تصريح صحفي له، بأنها أشبه بـ "العيش ما هو مستحيل"، موضحا أنها تمثل علامة فارقة بالنسبة له شخصيا، وبالنسبة للإمارات العربية المتحدة.

ويقضي المنصوري 8 أيام على متن محطة الفضاء الدولية، ضمن بعثة الفضاء الروسية التي انطلقت على متن مركبة "سويوز إم إس 15"، حيث من المقرر أن يعود يوم الجمعة الموافق 4 أكتوبر، على متن المركبة "سويوز إم إس 12".

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

ريكي مارتن يعلنها: "أنا وزوجي خوان يوسف حامل بطفلنا الرابع"

ريكي مارتن يعلنها: "أنا وزوجي خوان يوسف حامل بطفلنا الرابع"

بعدما أثارا الجدل بابنتهما في يناير الماضي، أعلن المغني البورتريكي ريكي مارتن أنه وزوجه ينتظران موودا جديدا.
محمد صلاح "ينكد" على أكثر من مليون شخص حول العالم بسبب مباراة شيفيلد

محمد صلاح "ينكد" على أكثر من مليون شخص حول العالم بسبب مباراة شيفيلد

فشل محمد صلاح في تسجيل أو صناعة أي هدف في مباراة ليفربول أمام شيفيلد يونايتد في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي
واتساب يعلن توقفه عن هذه الهواتف مطلع فبراير 2020

واتساب يعلن توقفه عن هذه الهواتف مطلع فبراير 2020

كشف تطبيق واتساب عن تخليه نهائيا على مجموعة من الهواتف الذكية في مطلع فبراير عام 2020.
Uber تحدد سعر الرحلة بناء على نسبة شحن بطارية الهاتف

Uber تحدد سعر الرحلة بناء على نسبة شحن بطارية الهاتف

في رد على تغريدة تم نشرها على موقع تويتر، أكد أحد المستخدمين أن شركات طلب الرحلات، ترفع اسعار الرحلات التي المطلوبة من هواتف تقترب بطارياتها من النفاذ
بعد مقتله.. شاهد تنبؤ عراف لبناني عن عبدالعزيز الفغم في مطلع 2019

بعد مقتله.. شاهد تنبؤ عراف لبناني عن عبدالعزيز الفغم في مطلع 2019

مع انتشار أخبار مقتل اللواء عبدالعزيز الفغم، حارس العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشرفين