تغريدة هزاع المنصوري الأولى من الفضاء: أوثق حلمي بالجانب الآخر للسماء

توثيقا لحلمه وزيارته التاريخية إلى الفضاء، نشر رائد الفضاء الإماراتي، هزاع المنصوري، أول تغريدة له من محطة الفضاء الدولية، عبر حسابه على تويتر.

وتضمنت تغريدة المنصوري، صورة، وثقها بعدسته الخاصة، كتب في وصفها "ملتقطة من على متن محطة الفضاء الدولية... صورتي الأولى للمركبة الفضائية سويوز".

وكتب: "وأخيرا، أوثق حلمي من الجانب الآخر من السماء، لتكون أعين هزاع نافذكتم إلى الفضاء، بعدستي، ألتقط أول صورة من محطة الفضاء الدولية".

وأخيراً، أوثّق حلمي من الجانب الآخر من

السماء، لتكون أعين هزاع نافذكتم إلى الفضاء. بعدستي، ألتقط أول صورة من محطة الفضاء الدولية.

Captured aboard the ISS...my first photo of the Soyuz spacecraft. pic.twitter.com/Yp1rht79tl — Hazzaa AlMansoori (@astro_hazzaa) September 29, 2019

ويشارك رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري في مهمة فضائية، انطلقت عصر يوم الأربعاء الماضي، في محطة الفضاء الدولية، بعد اختياره من بين آلاف المتقدمين، ليصبح أول رائد فضاء عربي يزور المحطة.

ووصف "المنصوري" رحلته إلى الفضاء، في تصريح صحفي له، بأنها أشبه بـ "العيش ما هو مستحيل"، موضحا أنها تمثل علامة فارقة بالنسبة له شخصيا، وبالنسبة للإمارات العربية المتحدة.

ويقضي المنصوري 8 أيام على متن محطة الفضاء الدولية، ضمن بعثة الفضاء الروسية التي انطلقت على متن مركبة "سويوز إم إس 15"، حيث من المقرر أن يعود يوم الجمعة الموافق 4 أكتوبر، على متن المركبة "سويوز إم إس 12".