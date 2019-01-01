أجويرو احتياطي.. ليلة صعبة على مليون شخص اختاروه كابتن في "فانتازي"

يصطدم فريق مانشستر سيتي بنادي إيفرتون، في تمام السادسة والنصف من مساء اليوم السبت، على ملعب جوديسون بارك، في إطار منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

وجاء تشكيل السيتي كالتالي: إيدرسون، زينيشينكو، أوتاميندي، فرناندينيو، ووكر، جوندوجان، رودري، دي بروين، سترلينج، جيسوس، محرز.

وقرر بيب جورديولا، المدير الفني لمانشسيتر سيتي، أن يجلس على مقاعد البدلاء كل من: برافو، أجويرو، برناردو سيلفا، دافيد سيلفا، ميندي، كانسيلو، فودين.

وصدم تشكيل السيتي الذي وضعه جورديولا أكثر من مليون شخص حول العالم من مشجعي الدوري الإنجليزي ممن يمارسون لعبة فانتازي عبر الموقع الرسمي لـ"البريميرليج"، بسبب وجود اسم أجويروا على مقاعد البدلاء.

وسبب الصدمة أن هناك حوالي مليون و9 آلاف و765 شخص، اختاروا أجويرو كابتن لفريقهم في الفانتازي خلال هذه الجولة، أي الشخص الذي يحصل على ضعف النقاط بالنسبة لأي لاعب عادي.

ويأتي الأرجنتيني سيرجيو أجويرو في المرتبة الثانية من بين اللاعبين الأكثر اختيارا كـ كابتن في الفانتازي، بعد النجم المصري وجناح ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، الذي اختاره مليون و330 ألف و639.

ووضع وجود أجويرو على دكة البدلاء كل من اختاروه كابتن في حسبة صعبة، لأنهم لن يجنوا من وراءه شيئا في المقام الأول لو لم يشارك نهائيا.

ومن الأمور المقلقة أيضا أن قواعد اللعبة تقول إن في حالة عدم مشاركة الكابتن، تنتقل ميزة مضاعفة النقاط إلى نائبه، ولكن في حال مشاركة الكابتن تعود الأمور لطبيعتها من حيث احتساب النقاط، ولكن يكون الوضع أصعب، لأنه يشارك احتياطيا، أي لا يلعب الـ90 دقيقة، ما يقلص فرصه في إضافة أي نقاط لمن اختاره، وهذا يعقد الأمر ويقحم اللاعبين في "حسبة برما".

ما هي الفانتازي؟

فانتازي بريميرليج هي لعبة تفاعلية على موقع الدوري الإنجليزي، تُمكن كل لاعب من اختيار تشكيله الخاص، ويقوم اللاعب باختيار 15 لاعبا (11 أساسيين و4 احتياطيين).

ولا تتجاوز تكلفة التشكيل الـ100 مليون إسرتليني، ليقوم باختيار التشكيل الأمثل من قائمته، ويدخل في منافسات تخيلية، ويحصل على نقاط وفقًا لما يقدمه كل لاعب في كل جولة.

يُذكر أن لوائح اللعبة تقضي بحصول اللاعبين على نقاط مقابل تسجيل الأهداف وصناعتها، كما يحصل المدافعون وحراس المرمى ولاعبو الوسط على نقاط مقابل نظافة الشباك.

ويحصل اللاعبون المتميزون في كل مباراة على نقاط إضافية تبعًا لبعض العناصر الأخرى، بينما يتم خصم نقاط من اللاعبين في حالة الحصول على الإنذارات والطرد وتسجيل الأهداف العكسية، وكذلك استقبال شباك المدافعين وحراس المرمى لأكثر من هدف.

المركز الأول في جدول الدوري الإنجليزي

وحتى الآن، يحافظ ليفربول على صدارة البريميرليج بعد مرور 7 جولات، فاز فيهم ولم يتلق أي خسارة، برصيد 21 نقطة، بعد نجاته من فخ التعادل أمام نظيره شيفيلد يونايتد، العائد حديثًا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليج)، بعدما تمكن الهولندي فينالدوم من تسجيل هدف الفوز الوحيد في المباراة.