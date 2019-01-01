بعد حضوره ختام "الجونة".. معلومات عن النجم ستيفن سيجال

استضاف حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي النجم الأمريكي العالمي ستيفن سيجال، على مسرح المارينا بمدينة الجونة الساحلية، وظهر على "الريد كاربت" برفقة زوجته.

يعد سيجال هو ثاني نجم عالمي يحضر مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، بعدما ظهر في حفل الافتتاح الفنان الكمصري العالمي مينا مسعود، بطل فيلم "aladdin".

ونستعرض في السطور التالية أبرز المعلومات عن الفنان العالمي ستيفن سيجال، الذي يعد مفاجأة حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.

- فنان وكاتب مريكي ولد عام 1952، لأم طبيبة وأب مدرس.

- أحد أشهر نجوم أفلام الحركة والدفاع عن النفس.

- عرف الكاراتيه لأول مرة في حياته في ديترويت عندما بلغ من 7سنوات.

- حصل علي الحزام الأسود في لعبة الأيكيدو، وهو أول أجنبي يفتتح مدرسة لها في اليابان.

- بدأ حياته العملية كحارس خاص لرؤساء أمريكا وشخصيات كبيرة ذات شأن.

- اشترك في العديد من عمليت الإنقاذ شديدة الخطورة والصعوبة خاصة في آسيا.

- بدأت رحلته مع السينما بتدريبه لأشهر النجوم مثل شون كونري و جيمس ماسون، وتصميمه الحركي لأفلامهم.

- اشترك في تمثيل العديد من الأفلام الحركية التي امتازت بالفنون القتالية.

وكشف انتشال التميمي، رئيس مهرجان الجونة السينمائي، عن وجود مفاجأة فيما يخص النجوم الأجانب في حفل ختام الدورة الثالثة، على مسرح المارينا بمدينة الجونة الساحلية.

وقال التميمي، في تصريحات سابقة لـ"الوطن"، هذا الأسبوع، إن حفل الختام سيشهد وجود نجم عالمي أو اثنين على الأكثر، لاسيما أن مهرجان الجونة قادر على استقطاب أهم النجوم العرب والأجانب في دوراته، بحسب قوله.

وأكد رئيس المهرجان عدم صحة ما يُثار عن أن مينا مسعود هو النجم العالمي الوحيد في هذه الدورة، ولكنه تحفظ عن ذكر الأسماء المفترض وجودها في حفل الختام، وهو ما ثبت صحته بعد حضور ستيفن سيجال.