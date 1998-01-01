بعد تكريمه بمهرجان الجونة.. أعمال جمعت السقا وهنيدي

01:01 ص | السبت 28 سبتمبر 2019
تقديم السقا لتكريم هنيدي في مهرجان الجونة

تقديم السقا لتكريم هنيدي في مهرجان الجونة

كتب: حسن شحاته

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شهد اليوم الختامي لفعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، تقديم الفنان أحمد السقا درع التكريم بالمهرجان للفنان الكوميدي محمد هنيدي، وسط تصفيق حار من جميع المتواجدين.

ونرصد لكم في السطور التالية أبرز الأعمال الدرامية التي جمعت بين أحمد السقا ومحمد هنيدي:

صعيدي في الجامعة الأمريكية

شارك كلاً من أحمد السقا، ومحمد هنيدي، في بطولة فيلم صعيد في الجامعة الأمريكية الذي تم إصداره عام 1998، حيث ظهر محمد هنيدي في العمل الدرامي باسم خلف الدهشوري خلف، بينما جسد أحمد السقا شخصية "علي".

وكانت أحداث الفيلم الذي قام بتأليفه كلاً من مدحت العدل، وأحمد شعبان، وإخراج سعيد حامد، تدور حول طالب صعيدي نجح في الحصول على المركز الأول في الشهادة الثانوية، ليحصل على منحة للدراسة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

همام في أمستردام

ولفت الثنائي الأنظار من جديد إليهما في فيلم همام في أمستردام، الصادر عام 1999، حيث جسد محمد هنيدي شخصية همام مجاهد شعبان، بينما ظهر أحمد السقا في دور أدريانو أحد أبرز الأصدقاء المقربين لهمام.

وتدور أحداث الفيلم حول تجسيد هنيدي شخصية شاب مصري من عائلة بسيطة يبحث عن عمل داخل مصر ولكنه فشل فسافر لهولندا.

مسرحية ألابندا

وعلى غرار الأفلام، شارك أيضًا أحمد السقا ومحمد هنيدي بطولة بعض الأعمال الدرامية الأخرى، ولكن هذه المرة في المسرحيات، كان أبرزها مسرحية ألابندا، الصادرة عام 1998.

مسرحية عفروتو

كما شارك الثنائي أيضًا في بطولة المسرحية الشهيرة "عفرتو"، الصادرة عام 1999، حيث جسد محمد هنيدي شخصية جعفر "العفريت"، بينما ظهر أحمد السقا في دور خالد، وشاركهم في البطولة أيضًا عدد كبير من النجوم يأتي على رأسهم حسن حسني، وهاني رمزي، ومنى زكي، وماجدة زكي، وسليمان عيد.

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