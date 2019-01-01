مينا مسعود في مهرجان الجونة.. دعاء إلى عادل إمام وتحيا مصر

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تحدث الفنان العالمي مينا مسعود، صاحب الأصول المصرية، على السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2019، في نسخته الثالثة، عن مدى إعجابه بالزعيم عادل إمام، الذي يغيب عن النسخة الحالية للمهرجان.

وشبه مينا مسعود، بطل فيلم "علاء الدين"، عادل إمام بالفنان الراحل روبين ويليامز، قائلًا: "ويليامز رحل، لكن لسه الزعيم عندنا"، وتمنى مينا مسعود دوام الصحة وطولة العمر للزعيم عادل إمام.

وقال مينا مسعود إنه سعيد بتواجده في مصر ومهرجان الجونة، لافتًا إلى أنه قضى 12 ساعة فقط في القاهرة، ثم سافر إلى الجونة لحضور حفل الافتتاح.

مينا مسعود يتحدث عن مؤسسته الخيرية

وأشار مينا مسعود إلى أن مؤسسة الخيرية "EDA" ستقدم جائزة لمهرجان الجونة، وهي مؤسسة خيرية غير هادفة للربح أسسها مينا مسعود، بمساعدة من زملائه من أعضاء الصناعة والمجتمع المحلي.

وتأمل المؤسسة إلى إلهام الشمولية والتنوع في صناعة الفنون والترفيه حتى يتسنى للفنانين الشباب المتنوعين عرقياً الوصول إلى الأدوات التي يحتاجونها لبدء حياتهم المهنية.

وختم مينا مسعود حديثه إلى قناة "أون"، في حفل افتتاح مهرجان الجونة بقوله "تحيا مصر".