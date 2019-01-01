مينا مسعود في مهرجان الجونة.. دعاء إلى عادل إمام وتحيا مصر

08:36 م | الخميس 19 سبتمبر 2019
مينا مسعود

مينا مسعود

كتب: أحمد محمد عبدالباسط

أخبار متعلقة

تحدث الفنان العالمي مينا مسعود، صاحب الأصول المصرية، على السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2019، في نسخته الثالثة، عن مدى إعجابه بالزعيم عادل إمام، الذي يغيب عن النسخة الحالية للمهرجان.

وشبه مينا مسعود، بطل فيلم "علاء الدين"، عادل إمام بالفنان الراحل روبين ويليامز، قائلًا: "ويليامز رحل، لكن لسه الزعيم عندنا"، وتمنى مينا مسعود دوام الصحة وطولة العمر للزعيم عادل إمام.

وقال مينا مسعود إنه سعيد بتواجده في مصر ومهرجان الجونة، لافتًا إلى أنه قضى 12 ساعة فقط في القاهرة، ثم سافر إلى الجونة لحضور حفل الافتتاح.

مينا مسعود يتحدث عن مؤسسته الخيرية

وأشار مينا مسعود إلى أن مؤسسة الخيرية "EDA" ستقدم جائزة لمهرجان الجونة، وهي مؤسسة خيرية غير هادفة للربح أسسها مينا مسعود، بمساعدة من زملائه من أعضاء الصناعة والمجتمع المحلي.

وتأمل المؤسسة إلى إلهام الشمولية والتنوع في صناعة الفنون والترفيه حتى يتسنى للفنانين الشباب المتنوعين عرقياً الوصول إلى الأدوات التي يحتاجونها لبدء حياتهم المهنية.

وختم مينا مسعود حديثه إلى قناة "أون"، في حفل افتتاح مهرجان الجونة بقوله "تحيا مصر".

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

تحذير من مرض يشبه الإنفلونزا سيقتل 80 مليون شخص خلال 36 ساعة فقط

تحذير من مرض يشبه الإنفلونزا سيقتل 80 مليون شخص خلال 36 ساعة فقط

يبدو أن العالم على موعد مع كارثة جديدة، حيث حذر تقرير عالمي عن "مجلس رصد الاستعداد العالمي" من انتشار أوبئة قد تقضي على نحو 80 مليون إنسان خلال 36 ساعة فقط.
سعر الحبة 61 ألف جنيه.. "بيض الشمس" أغلى ثمرة مانجو في العالم

سعر الحبة 61 ألف جنيه.. "بيض الشمس" أغلى ثمرة مانجو في العالم

"بيض الشمس" عبارة عن ثمرة مانجو تعتبر الأغلى في العالم، إذ تساوي الحبة الواحدة منها حوالي 61 ألف جنيه مصري.
يشتبه في إصابة مؤمن زكريا به.. التصلب الجانبي الضموري: ليس له علاج نهائي

يشتبه في إصابة مؤمن زكريا به.. التصلب الجانبي الضموري: ليس له علاج نهائي

تعرف على مرض التصلب الجانبي الضموري الذي قد يكونه مؤمن زكريا مصابا به.
"ناس محتاجة تربية".. الوجه الآخر للفنانين عندما يستفزهم رواد مواقع التواصل

"ناس محتاجة تربية".. الوجه الآخر للفنانين عندما يستفزهم رواد مواقع التواصل

في بعض الأحيان تثير تعليقات المتابعين عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي غضب الفنانين والمشاهير
مكنتش بعرف آكل بسبب السرطان.. هيثم شاكر يعود للأضواء بتصريحات "من القلب"

مكنتش بعرف آكل بسبب السرطان.. هيثم شاكر يعود للأضواء بتصريحات "من القلب"

مكنتش بعرف آكل بسبب السرطان.. هيثم شاكر يعود للأضواء بتصريحات جرئية و"من القلب"