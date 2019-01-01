3 مشاهد توجت زيارة مينا مسعود إلى مصر قبل افتتاح مهرجان الجونة

يستضيف مهرجان الجونة السينمائي في نسخته الثالثة، التي انطلقت في السابعة مساء اليوم، وتستمر حتى 27 من الشهر الجاري، عددا من النجوم على رأسهم الفنان الكندي من أصل مصري مينا مسعود، الذي شارك مؤخرًا في فيلم "علاء الدين" مع النجم عالمي "ويل سميث".

ويشارك الفنان الكندي من أصل مصري مينا مسعود للمرة الأولى بمهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، التي انطلقت في السابعة مساء اليوم، إذ تأتي دعوته للمهرجان بتعاون بين مهرجان الجونة السينمائي مع وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

منذ وصول مينا مسعود إلى مصر، وقبل ذهابه إلى حفل افتتاح مهرجان الجونة، ظهر مينا مسعود في حوالي 3 مشاهد مختلفة، نستعرضها فيما يلي:

صورة من الفندق

صباح اليوم، نشر الفنان الكندي من أصل مصري مينا مسعود، صورة جديدة له عبر حسابه على إنستجرام، من داخل الفندق الذي أقام فيه بالقاهرة.

وعلق مينا على صورته: "العودة إلى أجمل مدن العالم.. القاهرة"، وذلك قبل التوجه لمشاركته في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.

وسافر مينا إلى الجونة بعد الظهر، لحضور فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، ووجه مسعود رسالة إلى جمهوره عبر صفحة مهرجان الجونة الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تحدث خلالها عن زيارته الأولى لمدينة الجونة، وحضوره المهرجان اليوم.

استقبال وزيرة الهجرة

التقت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج بالفنان المصري العالمي مينا مسعود، قبل مشاركته في مهرجان الجونة السينمائي.

ورحبت الوزيرة بمينا مسعود في وطنه الأم، معربة عن فخرها وسعادتها بما وصل إليه في مشواره الفني، فضلاً عن تمسكه باللغة العربية والمصرية لغة وطنه الأم، مشيرة إلى أن الفن هو أحد عناصر القوى الناعمة لمصر في الخارج، لما له من قوة تأثير، وبالتالي فإن نجاحه يعتبر نجاحًا لمصر بالخارج.

وأعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الفنان المصري العالمي مينا مسعود بطل فيلم علاء الدين النسخة الواقعية، سفيرا لمبادرة "اتكلم مصري"، وهي المبادرة، التي أطلقتها وزارة الهجرة للحفاظ على الهوية الوطنية، وتتيح تعلم اللغة العربية واللهجة المصرية لأبناء المصريين المقيمين بالخارج، من خلال برنامج سهل وواضح معد خصيصًا لهذا الغرض ومقسم حسب الفئات العمرية.

صورة مع حفيدة عادل إمام

نشر المخرج رامي إمام، صورة لابنة شقيقته سارة عبر "إنستجرام"، مع الممثل العالمي، معلقا: "عندما يكون لديك حلم ... تتمنى دائمًا أن يتحقق في يوم من الأيام، واليوم حققت ابنة أختي هالة مُقبل البالغة من العمر 11 عاما، أحد أحلامها التي كانت تعمل عليها منذ ما يقرب من 4 أشهر".

وأضاف "أرادت هالة مقابلة مينا، فوعدها والدها أحمد مقبل بأنها إذا فقدت بعض الوزن، فيمكنها مقابلة نجم هوليوود المصري في مصر قبل مهرجان الجونة السينمائي، لتعمل بجد على حلمها وفقدت الكثير من وزنها وأخيراً قابلته".

وتابع رامي إمام: "هالة، أنا فخور جدًا بك يا حبيبتي، أنت مثال صافٍ على الإرادة والصبر والشغف، أحمد مقبل، أنت أب عظيم، مينا مسعود شكرا لكونك رمزا وملهم لأجيالنا، ربنا يحفظك".

مهرجان الجونة.. 68 فيلم يتنافسون في مختلف المسابقات

وانطلقت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، في السابعة من مساء اليوم الخميس، وتستمر حتى 27 من سبتمبر الجاري.

ويشارك بالمهرجان 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.

ووصل إلى الجونة عدد كبير من الفنانين، منهم "إلهام شاهين وأحمد الفيشاوي وصبا مبارك ومحمد رمضان نجلاء بدر ومدحت العدل"، كما يحضره "يسرا وهند صبري ومحمد رمضان وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلى علوي ونيللي كريم ومروان حامد وباسل خياط وظافر عابدين وفريد بوجدير".