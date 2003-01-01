غرامة رونالدو وسيميوني.. آخر مشاهد صراع أتلتيكو مدريد ضد يوفنتوس

واقعة غريبة من الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد الإسباني، خلال احتفاله بهدفي فريقه في الموسم الماضي أمام نظيره يوفنتوس الإيطالي، أثارت غضب جماهير النادي الإيطالي ليرد عليها البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم اليوفي على طريقته الخاصة في مباراة الإياب.

وبدأت الواقعة عندما احتفل سيميوني، بشكل مستفز، بالهدف الثاني لنادي أتلتيكو مدريد أمام ضيفه يوفنتوس، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" معقل الروخيبلانكوس، ضمن ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، والتي انتهت بنتيجة 2/0.

ولم يتمالك رونالدو أعصابه في مباراة الإياب التي جمعت بينهما على الأراضي الإيطالية، بعدما قام بإحراز 3 أهداف "هاتريك"، ليقلب الطاولة رأسًا على عقب على سيميوني ويقود فريقه لدور الثمانية، ليرد على احتفال سيميوني بنفس الطريقة، وهو الأمر الذي أغضب جماهير الروخيبلانكوس خاصة بعد اعتذار سيميوني عن فعلته، واصفا احتفاله بالأمر غير الأخلاقي والذي لا يمت للروح الرياضية بأي صلة، حسبما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وتصدى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" لحركة الثنائي، بعقوبة رادعة من قبل لجنة العقوبات التابعة لها بلغت 20 ألف يورو على كل شخص منهما.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في التاسعة مساء اليوم، في سيناريو مكرر للعام الماضي ولكن هذه المرة في دور المجموعات، فهل سيواصل الفريقان لقطاتهم المثيرة بأبطال جدد غير رونالدو وسيميوني أم ستكون العقوبات رادعة لباقي اللاعبين والأجهزة الفنية؟