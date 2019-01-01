أمريكية تبتلع خاتم خطوبتها أثناء حلمها بأن اللصوص يحاولون سرقته

بعض الناس يفعلون أشياء لا إرادية أثناء نومهم، مثل الكلام أو الرفس أو المشي، لكن لم يسمع من قبل عن شخص ابتلع خاتماً ذا فص، أثناء نومه.

هذا بالضبط ما فعلته "جينا"، البالغة 29 عاماً، حيث قامت الأمريكية الشابة بابتلاع خاتم خطوبتها، أثناء نومها، بعد أن رأت في منامها أنها في قطار وتحاول الهرب من عصابة تريد الاستيلاء على خاتمها، وفقاً للقصة التي نقلها موقع "daily Star" الإلكتروني.

بعد أن استيقظت "جينا" من النوم، واسترجعت أحداث ليلتها الماضية، أدركت أنها قامت بالفعل بابتلاع الخاتم حين كانت في حالة بين النوم واليقظة، وهي حالة تسببت في جعلها خاضعة لظروف وأحداث الحلم ومكنتها أيضاً من تذكر ما قامت به عندما استيقظت.

أيقظت "جينا" خطيبها "بوب"، وشرحت له ما حدث، وقضت فترة من الوقت تقنعه أنها ليست واهمة، وأن ابتلاعها للخاتم كان حدثاً حقيقياً وليس مجرد جزء من الحلم، فأسرع خطيبها وأخذها إلى المستشفى، حيث واجهت "جينا" نفس المشكلة في إقناع الأطباء بواقعية ما حدث.

شعر الأطباء بشيء من الشك عندما استمعوا لرواية "جينا"، إلا أنهم لم يجدوا بداً من إجراء فحص بالأشعة السينية "X rays"، وقد فوجئوا بالأشعة تظهر الخاتم بوضوح في معدة "جينا"، وتناقش الأطباء في الطريقة المثلى لاستخراج الخاتم دون إحداث أي إصابة بجسد "جينا".

بعد استدعاء الطبيب المتخصص في أمراض الجهاز الهضمي، قرر الطبيب المتخصص أن استخراج الخاتم جراحياً هو أسلم الحلول، حيث لم يكن هناك طريقة أخرى لاستخراجه غير الاعتماد على أن يقوم الجسم بإخراج الخاتم بطريقة طبيعية مع الفضلات، وهي طريقة قد تمثل خطراً كبيراً على الأعضاء الداخلية، حيث يمكن أن يتسبب الحجم الكبير للخاتم والفص الماسي في حدوث نزيف داخلي.

تم إجراء العملية الجراحية لـ"جينا" باستخدام المنظار، واستخرج الأطباء الخاتم بالفعل، إلا أنهم أعطوه لـ"بوب"، حيث إن "جينا" كانت لا تزال تحت تأثير المخدر ومسكنات الألم، وقد خشي الأطباء أن تقوم بابتلاعه مرة أخرى لأي سبب من الأسباب، إلا أن "بوب" أعطى الخاتم لـ"جينا" بعد أن استيقظت في اليوم التالي للعملية، وأعلن الأطباء أنها في حال مطمئنة وفي كامل وعيها، وبعد أن أقسمت "جينا" ألا تبتلع الخاتم مرة أخرى.