كيف تتجنب الانتفاخ وعسر الهضم في العيد؟

بعد صيام شهر رمضان وحلول عيد الفطر المبارك، يتغير النمط الغذائي وهذا يعرض الكثيرين لمشاكل صحية مثل الانتفاخ وعسر الهضم، خاصة في اليوم الأول من العيد.

ويوضح الدكتور سيد حماد أستاذ التغذية بالمعهد القومي للتغذية، بعض النصائح لقراء "الوطن" لتجنب الإصابة بالانتفاخ ومشاكل الجهاز الهضمي في عيد الفطر المبارك.

الانتقال ببطء

يوصي بضرورة تغير نمط التغذية ببطء، فالصيام لفترات طويلة يسبب انكماش المعدة، وتناول كميات كبيرة على وجبة الإفطار يسبب صدمة للمعدة، ويؤدي إلى ألم شديد.

والتصرف الصحي هو تناول كميات صغيرة من الطعام على مدار اليوم، خاصة خلال فترة العيد حتى تعتاد المعدة على النظام الجديد.

وجبة الإفطار

يجب أن تكون وجبة الإفطار بسيطة وتحتوى على أكبر قدر من العناصر الغذائية، مثل البروتين والكربوهيدرات والفيتامينات، وتقليل تناول حلويات العيد قدر الإمكان، وينصح بتناول وجبة مكونة من قطعة من الحلويات وبضع تمرات وكوب من اللبن بدون سكر، وهذا كافي لإمداد الجسم بالألياف والسكر الطبيعي والبوتاسيوم والماغنسيوم.

الماء

الحرص على تناول كميات مناسبة من الماء على مدار اليوم لمنع الإصابة بالجفاف، ولإراحة المعدة خاصة إذا كانت وجبة الغذاء مكونة من الرنجة أو الأسماك المملحة.

الأسماك المملحة

إذا كنت ستتناول أسماء مملحة مثل الرنجة أو الفسيخ في يوم العيد الأول فيجب أن تحرص على اختيارها من مصدر موثوق، وابتعد عن الأنواع شديدة الملوحة، كما يجب تنظيفها بشكل جيد وتقطيعها، وعصر كميات مناسبة من الليمون والخل، ويفضل إضافة الخضروات مثل البصل أو الطماطم إلى لحوم الأسماك.

تناول كميات كبيرة من الخضروات بجانب الأسماك، مثل الخيار أو الجزر (الطماطم قد تكون ضارة لمرضي الكلى)، بالإضافة لتناول الماء.

الفرق بين الوجبات

الحرص على وجود من 3 -4 ساعات بين الوجبة والأخرى، لإراحة الجهاز الهضمي، كما يجب الامتناع عن تناول المشروبات الغازية لأنها السبب الانتفاخ وعسر الهضم.