كيف تتجنب الانتفاخ وعسر الهضم في العيد؟

03:55 م | الإثنين 03 يونيو 2019
كيف تتجنب الانتفاخ وعسر الهضم في العيد

كيف تتجنب الانتفاخ وعسر الهضم في العيد

كتب: منى السعيد

أخبار متعلقة

منها الوقوف 3 ساعات.. 10 نصائح لعلاج عسر الهضم

منها الوقوف 3 ساعات.. 10 نصائح لعلاج عسر الهضم

4 خطوات تخلصك من عسر الهضم

4 خطوات تخلصك من عسر الهضم

تحذير: الانتفاخ المستمر قد يكون علامة على الإصابة بسرطان المبيض

تحذير: الانتفاخ المستمر قد يكون علامة على الإصابة بسرطان المبيض

الانتفاخ وتقرحات الفم أبرز علامات السرطان عند النساء

الانتفاخ وتقرحات الفم أبرز علامات السرطان عند النساء

بعد صيام شهر رمضان وحلول عيد الفطر المبارك، يتغير النمط الغذائي وهذا يعرض الكثيرين لمشاكل صحية مثل الانتفاخ وعسر الهضم، خاصة في اليوم الأول من العيد.

ويوضح الدكتور سيد حماد أستاذ التغذية بالمعهد القومي للتغذية، بعض النصائح لقراء "الوطن" لتجنب الإصابة بالانتفاخ ومشاكل الجهاز الهضمي في عيد الفطر المبارك.

الانتقال ببطء

يوصي بضرورة تغير نمط التغذية ببطء، فالصيام لفترات طويلة يسبب انكماش المعدة، وتناول كميات كبيرة على وجبة الإفطار يسبب صدمة للمعدة، ويؤدي إلى ألم شديد.

والتصرف الصحي هو تناول كميات صغيرة من الطعام على مدار اليوم، خاصة خلال فترة العيد حتى تعتاد المعدة على النظام الجديد.

وجبة الإفطار

يجب أن تكون وجبة الإفطار بسيطة وتحتوى على أكبر قدر من العناصر الغذائية، مثل البروتين والكربوهيدرات والفيتامينات، وتقليل تناول حلويات العيد قدر الإمكان، وينصح بتناول وجبة مكونة من قطعة من الحلويات وبضع تمرات وكوب من اللبن بدون سكر، وهذا كافي لإمداد الجسم بالألياف والسكر الطبيعي والبوتاسيوم والماغنسيوم.

الماء

الحرص على تناول كميات مناسبة من الماء على مدار اليوم لمنع الإصابة بالجفاف، ولإراحة المعدة خاصة إذا كانت وجبة الغذاء مكونة من الرنجة أو الأسماك المملحة.

الأسماك المملحة

إذا كنت ستتناول أسماء مملحة مثل الرنجة أو الفسيخ في يوم العيد الأول فيجب أن تحرص على اختيارها من مصدر موثوق، وابتعد عن الأنواع شديدة الملوحة، كما يجب تنظيفها بشكل جيد وتقطيعها، وعصر كميات مناسبة من الليمون والخل، ويفضل إضافة الخضروات مثل البصل أو الطماطم إلى لحوم الأسماك.

تناول كميات كبيرة من الخضروات بجانب الأسماك، مثل الخيار أو الجزر (الطماطم قد تكون ضارة لمرضي الكلى)، بالإضافة لتناول الماء.

الفرق بين الوجبات

الحرص على وجود من 3 -4  ساعات بين الوجبة والأخرى، لإراحة الجهاز الهضمي، كما يجب الامتناع عن تناول المشروبات الغازية لأنها السبب الانتفاخ وعسر الهضم.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك: الأربعاء أول أيام عيد الفطر

عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك: الأربعاء أول أيام عيد الفطر

كشف ماجد الرخيص عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك عن أن يوم الأربعاء القادم هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وأن الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان الكريم.
المرصد الفلكي في السعودية: رؤية الهلال الإثنين ستكون صعبة إلى مستحيلة

المرصد الفلكي في السعودية: رؤية الهلال الإثنين ستكون صعبة إلى مستحيلة

في بيان له أوضح المرصد الفلكي بالسعودية، أنّ إقرار بداية شهر شوال من اختصاص المحكمة العليا، وأنّ رؤية الهلال يوم الإقنين ستكون صعبة إلى مستحيلة.
بالفيديو| سر اقتحام فتاة بـ"مايوه" لملعب مباراة ليفربول وتوتنهام

بالفيديو| سر اقتحام فتاة بـ"مايوه" لملعب مباراة ليفربول وتوتنهام

اقتحمت فتاة ترتدي زي سباحة، ملعب ميتروبوليتانو، مستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا بين فريقي ليفربول وتوتنهام
مركز الفلك الدولي يتوقع موعد عيد الفطر حول العالم

مركز الفلك الدولي يتوقع موعد عيد الفطر حول العالم

أوضح مركز الفلك الدولي أن معظم دول العالم الإسلامي بدأت شهر رمضان يوم الاثنين 6 مايو، وبالتالي فإنها ستتحرى هلال شهر شوال يوم الاثنين
هيكتور كوبر ضحية "رامز في الشلال" الليلة

هيكتور كوبر ضحية "رامز في الشلال" الليلة

يستضيف برنامج رامز في الشلال اليوم، مدرب المنتخب المصري السابق، الذي تولى تدريب الفريق خلال بطولة كأس العالم 2018