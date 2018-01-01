فيديو..يونيسف تصنع مقابر من حقائب مدرسية للتذكرة بالأطفال ضحايا الحروب

نشر الصفحة الرسمية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، عبر موقع "فيسبوك"، فيديو لعرض من 3758 حقيبة مدرسية كأنها شواهد قبور لتذكر بالأطفال ضحايا الحروب في عام 2018، والدعوة لتوفير المزيد من الحماية لمن يعيشون في مناطق الصراع.

وثبتت "يونيسف" الحقائب في حديقة المقر الرئيس للأمم المتحدة في نيويورك، بهدف نشر رسالة موجهة إلى قادة العالم الذين سيجتمعون في الجمعية العامة السنوية في 23 سبتمبر الجاري.

ووزعت حقائب الظهر المدرسية في صفوف تذكر بمقبرة، كل منها يمثل خسارة لحياة طفل سقط بسبب الحرب.

وقالت المديرة التنفيذية لـ "يونيسف"، هنرييتا فور، بحسب بيان للمنظمة: "كانت حقائب الظهر التي تحملها يونيسف دائما رمزا للأمل وإمكانية عيش الطفولة".

وأضافت: "خلال أسبوعين فقط، سيحتفل قادة العالم المجتمعون في الجمعية العامة للأمم المتحدة بالذكرى الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل، لذلك يجب أن يذكرهم هذا التثبيت للحقائب بالمخاطر".