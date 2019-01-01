آبل تكشف النقاب عن الجيل السابع من آيباد.. وخصومات في السعر للطلاب

الجيل السابع من آيباد
كشفت شركة آبل الأمريكية، النقاب عن الجيل السابع من أجهزة آيباد، وذلك خلال مؤتمر آبل الخاص، في مسرح ستيف جوبز بمدينة كوبرتينو بولاية كاليفورنيا الأمريكية.
وقالت آبل إن الجيل السابع من آيباد يأتي بحجم 10.2 بوصة أي أكبر من المعتاد وأصغر من آيباد برو مع شاشة ريتنا، ويحمل نفس التصميم السابق.
بث مباشر لمؤتمر آبل Apple Special Event
وحدد آبل سعر iPad الجديد بثمن 399 دولارًا، مع المزيد من الخصومات للمعاهد التعليمية والطلاب.
كما كشفت الشركة الأمريكية أن آيباد الجديد مزود بمعالج A10 Fusion chip وهو أسرع مرتين من أفضل الحواسب الشخصية مبيعًا في السوق اليوم.
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